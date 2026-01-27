L’UDC ha registrato un significativo successo a Palermo con il convegno su “L’eredità di Don Luigi Sturzo e il ruolo dell’UDC nella politica contemporanea”, che ha visto la partecipazione di oltre 800 cittadini. All’evento hanno preso parte, oltre al Presidente On. Lorenzo Cesa, i vertici regionali On. Decio Terrana e On. Caputo, il coordinatore cittadino Massimiliano Crapa, il coordinatore provinciale Paolo Franzella e il responsabile enti locali Maurizio Lo Galbo.

Nel corso dell’incontro, il coordinatore cittadino Crapa ha sottolineato che la politica deve essere al servizio del cittadino, riaffermando i valori fondamentali di democrazia, giustizia sociale e libertà politica, ispirati all’amore cristiano e all’azione sociale, animata dai principi sturziani.





Durante l’evento sono state presentate le nomine dei dipartimenti cittadini, rafforzando così l’organizzazione del partito sul territorio:

Giuseppe Vizzolo: Vicecoordinatore

Claudia Carollo: Segretaria e Tesoreria

Adriano Cacciatore: Dipartimento Cultura

Salvatore Germano: Relazioni Politiche tra le Circoscrizioni

Maurizio Calivà: Dipartimento Politiche Sindacali del Lavoro

Antonino Minnella: Dipartimento Ufficio Stampa e Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Vittorio Fazio: Dipartimento Gestione del Territorio

Paolo Mazzola: Dipartimento Sicurezza e Previdenza

Maria Gambino: Dipartimento Sanità

Cinzia Mini’: Dipartimento Pari Opportunità e Violenza di Genere

Francesco Paolo Gennaro: Dipartimento Attività Produttive

Salvatore Cassata: Dipartimento Politiche Ambientali

Najet Loussaief: Dipartimento Mediazione Culturale, Accoglienza e Inclusione





L’onorevole Salvino Caputo ha espresso questo sentimento per sottolineare la forza e la dedizione del suo partito, l’UDC (Unione di Centro), nel servire la popolazione di Palermo. [1] La dichiarazione enfatizza come il partito sia profondamente radicato nel territorio e impegnato in una politica che risponde direttamente alle esigenze locali”

“Ci scusiamo con il pubblico che non ha potuto accedere alla sala convegno a causa dell’esaurimento dei posti disponibili.”

Luogo: San Paolo Palace Hotel, via messina marine, 91 palermo

