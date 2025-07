“La tua luce il tuo Show!” è il claim che ha accompagnato oltre 500 tra grestini, animatori e volontari nel Grest 2025 realizzato dai Salesiani di Ragusa. Un’edizione straordinaria, iniziata lo scorso 14 giugno e conclusa il 19 luglio, che ha regalato cinque settimane dense di emozioni, divertimento, allegria, sport e creatività.

Ogni settimana è stata arricchita da eventi dedicati alle famiglie, gite, grandi giochi in cortile e le immancabili Grestiadi. Non sono mancati i momenti di squadra, la formazione umana e spirituale, che rappresentano l’anima più profonda della proposta educativa salesiana.





Questa edizione, ricca di sorprese e avvenimenti, è stata guidata con sapienza da don Enrico Frusteri Chiacchiera, incaricato dell’Oratorio, affiancato da don Harsha Bandara, che da settembre guiderà l’oratorio, e da don Marco Piana, giovane salesiano in formazione. Cuore pulsante del Grest sono stati i giovani animatori e i grestini, veri protagonisti di questa intensa esperienza estiva.

L’evento di chiusura, caduto in concomitanza con il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, si è aperto con un momento di commemorazione affinché i ragazzi possano essere, ancora una volta, “capaci di raccontare” e di dire no alla mafia e al male. Un richiamo che è riecheggiato anche nelle parole di apertura della serata finale pronunciate da don Enrico Frusteri.





La serata è stata preceduta dalla Celebrazione Eucaristica, in una parrocchia gremita all’inverosimile, durante la quale si è reso grazie per il dono di ciascuno e per l’impegno profuso nella realizzazione di un format educativo che ha ormai una storia lunga più di mezzo secolo. La celebrazione, presieduta da don Harsha Bandara, è stata anche un significativo momento di passaggio spirituale: da settembre sarà lui a guidare l’Oratorio Salesiano, mentre don Enrico Frusteri assumerà il ruolo di direttore delle Comunità Educative Pastorali di Ragusa e Modica. Nelle prossime settimane si terranno i passaggi ufficiali di consegna, durante i quali don Pippo Fallico, attuale direttore, saluterà la comunità di Ragusa per assumere la guida di quella di Gela.





“Anche quest’anno abbiamo vissuto un’estate speciale” – afferma don Enrico Frusteri Chiacchiera – “con il Grest 2025, un’esperienza fatta di giochi, di formazione, di musica, di sorrisi, di sport, e sicuramente è una grande opportunità per la città di Ragusa. Da oltre 60 anni proponiamo il Grest come proposta educativa aperta a tutti. Questa esperienza è possibile grazie agli animatori e ai volontari che giorno dopo giorno si spendono. I ragazzi che vivono l’esperienza del Grest tornano a casa cambiati, tornano con degli amici in più e con tante belle relazioni.”



