Un appuntamento dedicato a chi ama le storie che lasciano il segno e continuano a vivere anche dopo.

Parla di silenzi, emozioni e verità nascoste “All’alba del silenzio” (Edizioni Clandestine) di Pamela Fontana, che verrà presentato alle 18 di giovedì 4 Giugno in piazzetta Bagnasco.

A dialogare con l’autrice sarà Michele Ardilio. Letture a cura di Agostina Passantino.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Il libro

Ci sono nomi che pesano come destini e silenzi che parlano più di mille voci. Ci sono storie che si scrivono sulla pelle, nel sangue, nel respiro trattenuto tra presente e passato. Quella di Vittoria Nobile è una di queste. Vittoria ha imparato il dolore respirando quello degli altri e ha capito che la sofferenza ti entra dentro senza chiedere il permesso. La sua è una metamorfosi esistenziale violenta e silenziosa. La sua battaglia più dura non è contro il dolore, ma contro sé stessa. A guidarla è il Silenzio: presenza familiare e implacabile, che la costringe a guardarsi dentro in un tempo emotivo severo. Alla fine, Vittoria sarà chiamata a scegliere: continuare a portare il peso delle ferite ereditate o diventare ciò che è sempre stata destinata ad essere. Una lupa fiera e determinata che sceglie di vivere nell’istante in cui sente di morire. All’alba del suo silenzio.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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