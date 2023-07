“Al netto del caldo eccezionale e dell’azione criminale dei soliti delinquenti è più che evidente che la macchina regionale siciliana sia stata del tutto inefficiente nel contrastare i roghi in Sicilia. A Schifani avremmo tante cose da chiedere in merito nella seduta speciale d’aula che sollecitiamo da giorni, ma finora dalla presidenza dell’Ars non è arrivata nessuna comunicazione in tal senso e la chiusura dei lavori prima della pausa estiva si fa sempre più vicina”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Dalla carenza del personale impegnato, alla mancata realizzazione dei viali parafuoco, alla lentissima acquisizione delle autobotti, all’uso, o meglio al mancato uso, di droni inadatti a volare con altissime temperature, l’elenco delle domande che vorremmo fare a Schifani è lunghissimo. A lui vorremmo anche chiedere che fine ha fatto la legge voto approvata dall’Ars nella scorsa legislatura che innalzava le pene per i piromani? La guerra a questi criminali si fa con i fatti, non con le parole. Visto che a Roma Schifani ha un governo amico, perché non prova a togliere alla norma le ragnatele che la ricoprono e a sollecitare un suo approdo in aula?”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.