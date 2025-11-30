“Sono vicina alla Dirigente Scolastica, alle colleghe e ai colleghi, al personale ATA, agli studenti ed alle famiglie. Un attacco ad una scuola è un attacco ad una città intera nel suo cuore pulsante, e soprattutto in questo momento è fondamentale la vicinanza di tutte le Istituzioni perché la comunità educante non può e non deve essere lasciata sola, ed inoltre è importante rafforzare il sostegno alle scuole”.

Così la Consigliera Comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Simona Latino, esprime la massima solidarietà e vicinanza, anche in qualità di docente, alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi Prof.ssa Elena Di Blasi e all’intera comunità scolastica per il gravissimo episodio che ha visto la scuola devastata da un vile incendio.

“Le fiamme hanno distrutto la biblioteca “Alessia nel Paese delle Meraviglie”, uno spazio speciale dedicato alla piccola Alessia, una bambina che frequentava la scuola, creato grazie all’amore, alla dedizione ed alla sinergia operativa valoriale di tante docenti appartenenti ad una comunità educante che ogni giorno porta avanti valori come la democrazia, la legalità, l’inclusione per la crescita ed il futuro dei propri alunni. Nonostante tutto, la parola d’ordine è “Ricominciamo” con forza, coraggio, e rinasciamo dalle ceneri proprio come l’Araba Fenice che la scuola ha anche scelto come simbolo sulla Porta della Bellezza a Librino”.





