Il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Ente bilaterale agricolo territoriale, esprime profondo cordoglio per la morte dei tre braccianti agricoli di Adrano deceduti ieri nel grave incidente stradale avvenuto a Carlentini. “Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie dei tre braccianti agricoli deceduti ieri nel tragico incidente stradale a Carlentini – dichiara Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala di Catania – Siamo profondamente addolorati per questo nuovo tributo di sangue pagato ancora una volta da lavoratori, in questo caso mentre facevano rientro a casa dopo una dura giornata nelle campagne. Sono ancora in corso gli accertamenti degli inquirenti sulle cause del sinistro ma esortiamo gli enti competenti a intensificare gli sforzi per rendere le nostre strade sicure, come lo devono essere gli ambienti di lavoro. Auguriamo anche una pronta guarigione ai feriti, sperando che possano presto lasciare l’ospedale e rientrare a casa dalle proprie famiglie”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

