Nel Palermitano, prestazione in crescendo per il portacolori Pierluigi Fullone (BMW M3), vincitore assoluto del Gruppo Autostoriche e insignito del Memorial “Totuccio Vinciguerra

Nella medesima categoria, primato di classe per l’altro alfiere Alfredo Altopiano (Opel Kadett GTE)

Alla luce di una prestazione in crescendo, il pilota madonita Pierluigi Fullone, al volante dell’abituale BMW M3, ha centrato il primato nel Gruppo Autostoriche nell’ambito del 1° Slalom Termini-Caccamo, andato in scena lo scorso fine settimana nel Palermitano. Alla sola seconda esperienza nella specialità, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), nonché rallista di formazione, ha costruito il proprio successo spuntando il miglior riscontro cronometrico assoluto nell’ultima delle tre manche, disputate lungo i 3950 metri del percorso ricavato sulla strada statale 285. «La mia partecipazione si deve, unicamente, al desiderio di celebrare il ricordo di Totuccio Vinciguerra, già presidente fondatore della Caccamo Corse, nonché carissimo amico di famiglia» – ha sottolineato Fullone a ruote ferme – «Al riguardo, è stato un onore ricevere il memorial istituito in suo nome dagli organizzatori, assegnatomi in qualità di vincitore tra le “storiche”. Detto ciò, si è trattato del mio secondo slalom in “carriera”; il primo risale a due anni addietro, il “Babbaurra” di Caltanissetta. Per quanto conoscessi il tracciato, avendo già affrontato quasi tutte le edizioni dell’omonima cronoscalata, non è stato facile approcciarmi alla disciplina. La mia vettura, dal passo lungo, non è certo l’ideale per districarsi agevolmente tra le barriere di birilli». Bilancio altrettanto positivo per l’altro alfiere, il “veterano” Alfredo Altopiano che, su Opel Kadett GTE, infatti, si è imposto in classe HST3/2000. L’atteso “specialista” Ciro Barbaccia, su Paganucci motorizzata BMW, invece, ha volutamente dichiarato forfait per problemi legati alla “logistica” e, di conseguenza, per non incorrere nel rischio di surriscaldare la frizione prima dello start.





Classifica finale 1° Slalom Termini-Caccamo

Autostoriche: 1. Pierluigi Fullone (BMW M3) punti 196,07; 2. Ortolano (Fiat X1/9) 201,67; 3. Grisanti (Peugeot 205 Rally) 219,61; 4. Gianfilippo (Opel Kadett) 219,92; 5. Scimeca (Renault 5 GT Turbo) 220,36; 6. Grisanti (A/112 Abarth) 222,67; 7. Barbaccia (Fiat 600) 227,58; 8. Modica (Renault Clio) 233,04; 9. Dilisi (Peugeot 205 Rally) 235,40; 10. Ansorge (Lancia Delta 16V) 235,98.





