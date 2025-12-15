Il gruppo “LiberaMente Isola” annuncia la candidatura di Giuseppe Caltanissetta a Sindaco di Isola delle Femmine, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Giuseppe Caltanissetta, avvocato penalista di 41 anni, già Vicepresidente del Consiglio comunale e Assessore, nonché ex componente del Coordinamento regionale ANCI Giovani, rappresenta una figura profondamente radicata nella comunità isolana.

Professionista che opera da anni in città, ha mantenuto nel tempo un legame forte e autentico con le sue origini, strettamente connesse al mondo della piccola pesca costiera e alla storia sociale ed economica del territorio.





La sua candidatura è sostenuta da un gruppo trasversale di consiglieri comunali e dal movimento civico “LiberaMente Isola”, nato con l’obiettivo di promuovere un nuovo corso amministrativo per Isola delle Femmine.

Un progetto civico, aperto e partecipato, sostenuto da imprenditori, operai, professionisti, ricercatori, insegnanti, artigiani, pescatori, studenti… uniti dalla volontà di contribuire in modo concreto al rilancio del paese.

Una compagine dinamica e diversificata, animata dal desiderio di ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, partendo dal dialogo con le realtà commerciali, produttive e sociali del territorio, nella convinzione che qualità della vita e sviluppo dipendano dal livello dei servizi e dall’efficienza dell’azione amministrativa.

Con questa candidatura, LiberaMente Isola avvia un percorso di rinnovamento e partecipazione, fondato sull’ascolto, sulla competenza e sulla responsabilità, con l’obiettivo di restituire a Isola delle Femmine una visione moderna e un’amministrazione all’altezza delle sfide future.

Con gentilezza e con coraggio.

Buon Cammino!

