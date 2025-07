La Regione Siciliana finanzia con 2 milioni di euro l’acquisto di 26 nuovi scuolabus destinati ad altrettanti Comuni dell’isola. Il provvedimento, adottato dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale e pubblicato lo scorso aprile, mira a potenziare e rendere più efficiente il servizio di trasporto scolastico, con particolare attenzione ai centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

I Comuni beneficiari riceveranno un contributo massimo di 75 mila euro ciascuno, finalizzato all’acquisto di mezzi da impiegare in ambito urbano ed extraurbano, anche in collaborazione con associazioni di volontariato. L’iniziativa rientra in una strategia di sostegno concreto alle comunità locali, soprattutto nei territori più periferici, dove i servizi essenziali risultano spesso carenti.

Estensione del finanziamento ad altri Comuni idonei

Su un totale di 129 Comuni risultati idonei, solo 26 sono stati finora ammessi al finanziamento, ma l’assessore regionale Mimmo Turano assicura che l’impegno dell’esecutivo guidato da Renato Schifani è quello di ampliare la platea dei beneficiari.

“Da parte mia e del presidente Schifani – ha dichiarato Turano – c’è la piena disponibilità a finanziare tutte le richieste pervenute. Nel disegno di legge di variazione di bilancio è stata inserita una norma che consente di estendere il contributo anche agli altri 103 Comuni risultati idonei. Si tratta di un aiuto fondamentale per le comunità locali e, in particolare, per i piccoli Comuni. Il diritto all’istruzione si garantisce anche attraverso servizi di trasporto pubblico adeguati, efficienti e di qualità, e il governo Schifani è impegnato ad assicurarlo ai nostri ragazzi”.

La misura prevede l’esclusione dei Comuni che hanno già usufruito di finanziamenti analoghi – regionali, nazionali o europei – nel triennio 2023-2025, a garanzia di un’equa distribuzione delle risorse. Il decreto e la graduatoria completa sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

