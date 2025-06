Palermo 4 giugno 2025 – Pubblicati nei giorni scorsi dall’Università di Palermo i bandi per l’elezione dei rappresentanti del personale Tab, socio-sanitario e Cel negli organi superiori del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le elezioni si svolgeranno l’11 giugno.

“Come sempre, quello elettorale rappresenta un momento molto importante per la vita democratica dell’Ateneo e, in particolare, per il personale che sarà chiamato a scegliere chi dovrà rappresentarne le legittime istanze – afferma il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Le competenze che lo statuto assegna al Senato e al Cda sono molto rilevanti e diversificate e pare evidente e necessario riporre la fiducia nelle candidate e nei candidati che abbiano esperienza e capacità di ascolto, al fine di portare la voce di tutto il personale all’interno degli organi superiori”.

Tre i candidati che schiera la Flc Cgil Palermo: Giampiero Di Lorenzo, Valentina Zarcone e Salvatore La Barbera.

“I candidati e le candidate espressi dalla Flc riteniamo abbiano tutte le capacità necessarie per rappresentare le istanze del personale in Senato Accademico, impegnandosi a ottenere risposte nei termini previsti dal regolamento di funzionamento dell’organo di governo – aggiunge Cirino – Tra le battaglie in programma, ci sono quelle contro i tagli all’istruzione, che portano al proliferare di contratti precari, e a sostegno del lavoro stabile, adeguatamente remunerato e sicuro. Battaglie che abbiamo sempre promosso e sostenuto, anche con la promozione degli scioperi dell’ottobre scorso per chiedere, tra l’altro, più risorse per il rinnovo del Ccnl e del 12 maggio, contro il precariato universitario”.

L’Flc Cgil Palermo si impegna inoltre, per promuovere la più ampia partecipazione alle scelte degli organi di governo, nell’attivazione della Consulta del personale Tab, “organismo presente nello statuto e il cui bando per le elezioni è stato frettolosamente ritirato con la conseguenza che la consulta incomprensibilmente non è stata mai attivata”.







Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.