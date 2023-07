Per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà degli artisti, dell’agenzia e della venue, il concerto dei Jethro Tull previsto per oggi (lunedì 3 luglio) presso la Villa Bellini di Catania è rinviato al 2024 al Teatro Metropolitan. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, che presto verrà comunicata.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e giù per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

