La comunità di San Martino delle Scale si prepara a celebrare anche quest’anno la Festa di San Martino, una delle ricorrenze più attese e sentite del territorio monrealese.

Dal 4 all’11 novembre 2025, la Basilica Giubilare e i luoghi simbolo della borgata accoglieranno una settimana di appuntamenti religiosi, culturali e solidali, all’insegna del tema Dona anche tu la Speranza.





La festa, che affonda le sue radici nella tradizione benedettina e nel profondo legame tra il Santo e la comunità, vuole essere un’occasione per riscoprire il significato autentico della carità cristiana: quella che si traduce in gesti concreti, attenzione agli altri e condivisione.









La settimana di San Martino si è aperta con i più giovani come protagonisti. Sono stati infatti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra a dare avvio alle celebrazioni, con un gesto simbolico e profondamente educativo: la consegna del mantello di San Martino, da loro stessi realizzato. Un modo per ricordare il celebre gesto del Santo che, tagliando il proprio mantello in due, seppe donare calore e speranza a un uomo bisognoso.





La riflessione è proseguita con un incontro dedicato alla solidarietà verso i malati e le persone fragili, guidato dall’assistente sociale Marchese Dominique, che ha il tema delle cure palliative come espressione della speranza che nasce dalla vicinanza e dalla cura.





Nei prossimi giorni, la comunità sarà invitata alla preghiera e alla condivisione attraverso momenti di adorazione eucaristica, animati dalla corale Giovani di Sant’Alberto Magno, e la “II Edizione di Belle Azioni di Solidarietà”, un’iniziativa che riunisce associazioni e cittadini per valorizzare le esperienze di altruismo quotidiano.





Il fine settimana rappresenterà il cuore pulsante della festa. Domenica 9 novembre si terranno la Santa Messa parrocchiale e il Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale, seguiti da una serata di fraternità con giochi, musica e una cena comunitaria aperta a tutti.





Lunedì 10 e martedì 11 novembre saranno dedicati ai momenti più solenni: la celebrazione dei Vespri di San Martino di Tours, la Santa Messa Solenne presieduta dal R.P. Abate Vittorio Rizzone, e infine la suggestiva rievocazione storica della morte del Santo, accompagnata da una fiaccolata tra i corridoi abbaziali.





Come da tradizione, ogni celebrazione si chiuderà con la degustazione del moscato e del tipico biscotto di San Martino, dolce simbolo della ricorrenza e segno di convivialità.

Durante l’intera settimana sarà attiva una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinata alla Caritas, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.





La Festa di San Martino 2025 è quindi un appuntamento che unisce fede, cultura e solidarietà, invitando ciascuno a “donare speranza” nel proprio quotidiano, seguendo l’esempio di un santo che fece della generosità il cuore della sua vita.









PROGRAMMA COMPLETO





4 NOVEMBRE





Ore 10.00 – I ragazzi della Scuola I.C. “Margherita di Navarra” porranno sull’altare il mantello di San Martino, da loro realizzato come gesto di solidarietà.

A seguire, incontro con l’Assistente Sociale Marchese Dominique sulle cure palliative.









7 NOVEMBRE





Ore 21.00 – Basilica abbaziale: Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese, animata dalla corale Giovani di Sant’Alberto Magno (PA).









8 NOVEMBRE





Dalle ore 9.30 – “II Edizione di belle azioni di solidarietà” presso la cappella di Santa Scolastica a Piano Geli.









9 NOVEMBRE





Ore 10.00 – Santa Messa parrocchiale.





Ore 11.30 – Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale.





Dalle ore 19.00 – Serata comunitaria con giochi, animazione e cena presso il salone parrocchiale.

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 389 983 4779 – 366 267 8141.









10 NOVEMBRE





Ore 19.00 – Primi Vespri della Solennità di San Martino di Tours.









11 NOVEMBRE





Ore 18.00 – Secondi Vespri e Santa Messa Solenne presieduta dal R.P. Abate Vittorio Rizzone.





Ore 21.00 – Tradizionale rievocazione storica della morte di San Martino e fiaccolata tra i corridoi abbaziali.

Con gemellaggio con la Parrocchia di Sant’Alberto Magno (PA).

