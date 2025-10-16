All’iconica gara del Ponente Ligure giunta alla settantaduesima edizione, atteso il giovane portacolori nisseno Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris R1T 4X4), navigato per la prima volta da Alessio Spezzani e tra i candidati alla vittoria finale della GR Yaris Rally Cup 2025

Un epilogo stagionale da vivere tutto d’un fiato per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) all’iconico 72° Rallye Sanremo, ultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in scena il prossimo fine settimana. I leggendari asfalti del Ponente Ligure “ospiteranno”, difatti, anche l’atto finale della GR Yaris Rally Cup dove sarà sfida a quattro per l’ambito titolo. Tra i candidati in lizza, da annoverare il giovane portacolori nisseno Salvatore Lo Cascio che, in coppia per la prima volta col sassolese Alessio Spezzani, sarà al via su Toyota GR Yaris R1T 4X4 della DLF Academy nonché curata dal Laserprom 015. «I miei trascorsi al “Sanremo”? Risalgono all’edizione del 2023, prima e unica esperienza agonistica sugli asfalti liguri in realtà. Gara dall’indiscutibile fascino. Su queste strade sono state scolpite pagine memorabili di storia del motorsport mondiale» – ha raccontato Lo Cascio alla vigilia – «Detto questo, siamo ancora in ballo. Ma per poter far nostro il monomarca, avremo un solo risultato utile a disposizione: la vittoria. Per cui niente calcoli, alcuna strategia, ma attaccare sin dallo start. Impresa ardua? Certo che lo sarà, nessuno può negarlo. Ma possiamo e dobbiamo provarci». L’attesa competizione matuziana sarà articolata su 12 prove speciali, suddivise tra sabato 18 e domenica 19 ottobre; saranno, invece, ben 118,42 i chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti. Partenza, arrivo e premiazioni, infine, previste a Sanremo presso la centrale e ben nota Piazza Colombo.





Classifica GR Yaris Rally Cup (dopo sei gare)

1. Benjamin Boulenc punti 142; 2. Paleari 159; 3. Andolfi 147; 4. Lo Cascio 127; 5. Dello Russo 83; 6. Zanotti 72; 7. Vita 61,5; 8. Solitro 36; 9. Zanin 18; 10. Giannini 12.

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 11/12 luglio – 45° Rally Internazionale Casentino (Ar); 12/13 settembre – Rally Lazio Cassino (Fr); 18/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.