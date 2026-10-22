Lungo le selettive strade della riviera ionica, teatro dell’ultimo duplice appuntamento della Coppa ACI Sport e del Trofeo di zona, nonché valido per il Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche, ben 11 gli equipaggi portacolori schierati dalla scuderia capitanata da Eros Di Prima

Sarà un considerevole dispiegamento di forze, quello messo in campo dalla Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in vista del Rally di Taormina, in scena il prossimo fine settimana. La scuderia capitanata da Eros Di Prima, infatti, sarà al via con ben 11 equipaggi, in lizza con auto moderne e storiche. Tra le prime, nell’ambito della sedicesima edizione della gara valida quale ultimo appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), rientro per Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer Evo IX di Gruppo N) che, in coppia con l’esperto Tino Pintaudi, si giocherà il “pass” per poter accedere alla Finale Nazionale di specialità, ovvero la 61ª Coppa Città di Lucca in programma dal 14 al 15 novembre. Sarà della partita, altresì, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) che, con il fidato Marco Marin alle note, punterà a un risultato di rilievo tra le “R2”, dopo l’argento ottenuto nel precedente round di Tindari. Il trittico sarà completato da Salvatore Vitale che, navigato da Vincenzo Mannina, affronterà il primo rally con la Toyota GR Yaris R1T dopo averla testata nei mesi scorsi tra slalom e salite.





Ben più cospicuo lo schieramento ai nastri di partenza del 5° Rally di Taormina Historic Legend, atto finale del Trofeo 4^ zona (TRZ). Tanto per cominciare, riflettori puntati su Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella che, su Porsche 911 Carrera RS, vorranno di certo ambire al più alto gradino del podio e scolpire, in tal modo e per la prima volta, il proprio nome nell’albo d’oro. Da seguire con grande interesse anche i compagni di squadra Francesco Salomone e Angelo De Salvo, su Volkswagen Golf GTI, in piena lotta per il titolo TRZ di 3° Raggruppamento. Nell’analoga categoria, i fratelli messinesi Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth, saranno chiamati a cumulare punti pesanti per consolidare la leadership, invece, nel Campionato Siciliano; così come Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella, ma nel 4° Raggruppamento. Divisione che vedrà l’impegno anche dell’altro valido binomio peloritano formato da Gabriele Fiumara e Giovanni Marino, su Renault 5 GT Turbo, nonché Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) con Marco Busetta e Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI) con Paola Marino; per concludere con Salvatore Romano e Laura Di Vina che, lasciata ai box l’abituale BMW 320i, competeranno con la sempre affascinante Alfa Romeo 1750 GTAm di 2° Raggruppamento.





L’evento entrerà nel vivo venerdì 23 ottobre con le operazioni preliminari, le ricognizioni e le verifiche tecnico-sportive. L’indomani, previsto lo shakedown mattutino seguito dalle prime tre prove speciali; domenica, infine, lo start delle sei frazioni cronometrate conclusive per un totale di 64,65 chilometri (escludendo i trasferimenti). Tanto la partenza quanto arrivo e cerimonia di premiazione, si svolgeranno presso la centrale Piazza Vittorio Emanuele II a Taormina.

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