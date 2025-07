Il giovane portacolori Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris R1T), navigato per la prima volta dall’esperta Daiana Darderi, atteso al debutto sui selettivi asfalti dell’Aretino, teatro del quinto appuntamento stagionale della GR Yaris Rally Cup 2025

Un prezioso “bonus” da sfruttare, quello che offrirà il 45° Rally Internazionale Casentino ai contendenti di una combattuta e avvincente GR Yaris Rally Cup 2025. Il quinto appuntamento del monomarca, in scena il prossimo fine settimana sui selettivi asfalti dell’Aretino, vedrà al via anche il giovane talento nisseno Salvatore Lo Cascio che, seppur al debutto su quelle strade vorrà sfruttare l’occasione, al pari dei suoi diretti avversari, per conquistare punti pesanti per il prosieguo della stagione. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), al volante della Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy, nonché curata dal Laserprom 015, condividerà l’abitacolo, per la prima volta, con l’esperta navigatrice sammarinese Daiana Darderi. Dopo i primi quattro round, uno score di tutto rispetto per il pilota isolano: il successo conseguito in apertura al “Ciocco”, seguito dal bronzo in Piemonte e da due quarte piazze (Targa Florio e Due Valli). La gara, valida altresì per l’International Rally Cup, scatterà venerdì 11 luglio con la disputa, in notturna, della prova spettacolo di Bibbiena; l’indomani, previste altre sei “speciali” tra le quali anche la nota e “temuta” Talla, per un totale di 101,73 chilometri di tratti interessati dal cronometro, escludendo i trasferimenti.





Classifica GR Yaris Rally Cup (dopo quattro gare)

1. Fabrizio Andolfi punti 109; 2. Paleari 105; 3. Lo Cascio 103; 4. Boulenc 85; 5. Dello Russo 69; 6. Vita 40,5; 7. Solitro 36; 8. Zanotti 34; 9. Zanin 18; 10. Giannini 12.

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 11/12 luglio – 45° Rally Internazionale Casentino (Ar); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

