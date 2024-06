La rassegna “Il Fiore Pellegrino” dell’associazione MusicaMente prosegue il 16 giugno, alle 21, presso la suggestiva Chiesa di Santa Rosalia a Montelepre con un concerto che vedrà protagonisti Martina Licari e l’Arianna Art Ensemble in una serata dedicata alle straordinarie musiche di Antonio Vivaldi e Haendel dal titolo “Musiche per le ragazze della pietà”.

“Il Fiore Pellegrino” è un’iniziativa che coinvolge le periferie di Palermo con un programma musicale innovativo e coinvolgente. La rassegna, che si estende tra i quartieri di Partanna Mondello, lo Sperone, Montelepre e Baucina, celebra la figura di Santa Rosalia e il suo impatto culturale e storico attraverso i secoli. Questo festival rientra nell’ambito delle attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo, finanziato dal Fondo Unico dello Spettacolo, nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo.

Le ragazze della Pietà erano orfane che venivano abbandonate alla nascita nella cosiddetta ruota degli innocenti o degli esposti dell’Ospedale della Pietà di Venezia. Alcune di loro studiavano musica e diventavano ottime musiciste. La Pietà di Venezia era un istituto che accoglieva e istruiva ragazze orfane o abbandonate, offrendo loro un ambiente sicuro e un’educazione musicale. Le ragazze della Pietà si esibivano regolarmente in concerti pubblici, diventando famose per il loro talento musicale. Antonio Vivaldi lavorava come maestro di violino presso la Pietà di Venezia e compose molte opere musicali per le ragazze dell’istituto, tra cui concerti per violino, musica sacra e opere teatrali. La sua collaborazione con la Pietà contribuì notevolmente alla sua fama durante il periodo barocco.

Non avendo un cognome, come tutte le figlie della Pietà, ognuna delle musiciste veniva identificata con lo strumento suonato, oppure dal registro vocale nel caso delle coriste. Le figlie del choro, inoltre, erano avvolte da un’aura di mistero: vestite di rosso, il colore dell’Ospedale, rimanevano confinate nelle cantorie, nascoste alla vista degli spettatori da alte grate dorate in ferro battuto, caratterizzate dal motivo decorativo del fiore di melograno, simbolo iconografico dell’Immacolata, considerata la patrona delle giovani artiste.

Questo concerto rappresenta il terzo appuntamento del Festival “Il Fiore Pellegrino”, una rassegna che MusicaMente dedica alla santa patrona di Palermo, Santa Rosalia. L’evento è realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Montelepre, Pro Loco Montelepre, e Città di Palermo.





Luogo: Chiesa Santa Rosalia Montelepre

Data Inizio: 16/06/2024

Data Fine: 16/06/2024

Ora: 21:00

Artista: Arianna Art Ensemble e Martina Licari

Prezzo: 0.00

