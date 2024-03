Dopo aver emozionato pubblico e critica con la toccante dedica in ricordo del padre “Malattia”, il rapper capitolino Blutarsky torna nei digital store con “Tè Caffè”, il suo nuovo singolo che segna un’ulteriore svolta nella sua carriera artistica.

In “Tè Caffè”, Blutarsky si distacca dalle convenzioni, aprendo una finestra sulla società contemporanea e sul ruolo dell’individuo al suo interno, miscelando sapientemente tematiche sociali e personali in una narrazione che ondeggia tra introspezione e critica.



Il brano affronta con coraggio le dinamiche di un mondo dominato da apparenze e incoerenze, in cui l’estenuante corsa alla fama sembra soffocare i valori e l’unicità di ciascuno. Il testo, ricco di incastri che si muovono tra la dimensione conscious e la provocazione, esplora il contrasto tra l’individualità e le pressioni omologanti, sottolineando l’importanza di mantenere la propria unicità. L’impattante dichiarazione in apertura sulla vacuità dei successi materiali, in un contesto sociale che premia e incoraggia la conformità, «Non resisto alle tentazioni, non resisto alle delusioni», introduce l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso le sfide e le frustrazioni che accompagnano la vita di chi decide di percorrere strade meno battute.



Con un liricismo che per sua natura si articola ed esprime l’essenza dell’autore, ma al contempo abbraccia e libera riflessioni universali, Blutarsky affonda la penna nel calamaio della contemporaneità e nel verso «In un mondo che cresce bastardi, dimmi che semi saremo» fa centro interrogandosi sul futuro dell’umanità e ponendo l’accento sulla responsabilità individuale nel decidere e determinare il tipo di impatto che si vuole avere sul mondo. Con un flow ed un’eloquenza disarmanti, l’artista esorta gli ascoltatori a riflettere sui pregiudizi, sulla brutalità, sulla discordia e sul panico seminati quotidianamente, suggerendo che sì, potrebbe essere tardi per un ritorno ai valori più autentici, ma non per cercare di fare la differenza, senza nascondersi dietro a superflue giustificazioni, scuse o cliché.



Il passaggio chiave del ritornello «Tutti chiedono il caffè, io prendo il tè» riassume perfettamente la profonda accezione dell’intero pezzo, diventando un manifesto di individualità, autenticità e originalità, in cui Blutarsky si distacca dalle imposizioni, dalle regole non scritte ma incise nelle menti e nelle anime delle masse, per seguire la propria strada, simboleggiando la consapevolezza, l’autodeterminazione e la scelta di un percorso meno convenzionale. Questa decisione, espressa in vivide metafore, rappresenta la libertà di essere se stessi in un’epoca che spesso impone modelli e aspettative uniformi, evidenziando non soltanto la notevole maturità dell’artista, ma anche e soprattutto un’impronta stilistica che mira a distaccarsi da dinamiche di mercato, per giungere dritta al cuore di chi ascolta.



Il testo si sviluppa ulteriormente attorno al concetto di amore come forza liberatrice e redentrice. Nel bel mezzo del caos e della confusione generata dalla rincorsa di fama, successo e dalle pressioni esterne, emerge la figura della persona amata come un punto fermo, un faro che ci guida verso la verità e il valore delle relazioni autentiche:



«In “Tè Caffè” – dichiara Blutarsky -, esprimo il mio dissenso verso una società sempre più focalizzata sull’apparenza, sull’incoerenza e sulla disperata ricerca di notorietà. Ho fatto emergere critiche a comportamenti e tendenze che, a mio avviso, stanno erodendo l’umanità e l’autenticità delle relazioni personali. Tuttavia, nel cuore di questa riflessione, s’innalza la figura di una persona speciale, capace di riconoscere e valorizzare l’unicità di ognuno, offrendo una via di fuga dalle costrizioni sociali».



Il brano si configura quindi come un invito a riscoprire la nostra originalità e a guardare dentro e fuori di noi da una prospettiva diversa, senza farci condizionare dagli schemi. La copertina del singolo, che raffigura una coppia di innamorati felici, con il resto del mondo lontano, sull’altra riva del mare, simboleggia questa distanza, sottolineando l’importanza di trovare libertà e verità nella complicità di un rapporto basato sull’amore e sulla comprensione reciproca. In questo contesto, la scelta tra “tè” e “caffè” trascende la semplice preferenza personale, diventando simbolo di una libertà universale.



Con un testo che naviga tra critica sociale e introspezione personale, “Tè Caffè” dimostra ancora una volta l’abilità narrativa di Blutarsky e la sua capacità di toccare tematiche profonde con sensibilità e intelligenza, facendo della sua musica uno strumento di riflessione e cambiamento.



