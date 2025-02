Una narrazione avvincente che mescola intrighi e suspense è pronta a conquistare i lettori italiani. Alessandra De Matteis torna in scena con il suo secondo libro, “La vanità del tempo”, un thriller che promette di tenere i lettori con il fiato sospeso.

La trama ruota attorno a un uomo, una donna e una bambina – Jeremy, Alice, e la bella addormentata di Palermo – le cui vite si intrecciano in un’avventura dove realtà e finzione si fondono in maniera inaspettata. Le scoperte del corpo infantile della bambina possono cambiare il mondo, gettando luce su verità nascoste e misteri irrisolti.





Dopo il successo di “Noli me tangere”, il debutto letterario che ha segnato la sua carriera, Alessandra De Matteis torna con un’opera altrettanto coinvolgente. Nata a Gallipoli nel 1976, De Matteis ha lasciato la carriera di avvocato per lavorare come funzionario AUPP presso il tribunale di Lecce. Ora, aggiunge un altro capitolo alla sua biografia con questo intrigante thriller.

La penna femminile di De Matteis aggiunge una profondità unica al genere thriller, rendendo ogni pagina un’esperienza particolare e memorabile.

“La vanità del tempo” sarà disponibile su ordinazione in tutte le librerie e negli store online, incluso Amazon.







