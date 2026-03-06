Nell’ambito del progetto “Incontro con l’Autore”, il Plesso Luigi Sturzo di Nissoria dell’ l’Istituto Comprensivo “E. Pantano” di Assoro, ha organizzato un importante momento di approfondimento culturale presso il Teatro Comunale di Nissoria, dedicato alla riscoperta dell’antico canto popolare quaresimale leonfortese noto come “Lamento”.

L’evento, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado e alle classi quinte della Primaria di Nissoria, è stato realizzato sotto l’egida del Dirigente Scolastico prof. Angelo Picicuto e con il coordinamento della responsabile di plesso prof.ssa Maria Rita Formica.

È stata proprio la scuola a invitare, in veste di ospite ed esperto, l’archeologo Alfredo Crimì, esponente di SiciliAntica per il comprensorio di Assoro, Leonforte e Nissoria, per offrire agli alunni una testimonianza diretta di un patrimonio storico di inestimabile valore.





Durante l’incontro, il dr. Crimì ha illustrato con rigore scientifico e passione i frutti delle sue ricerche pluriennali, confluite in una preziosa pubblicazione, permettendo agli studenti di approfondire le origini millenarie di un canto che affonda le radici nel passato con influenze arabe, bizantine e forse precristiane.

La mattinata è stata arricchita dalla proiezione di un toccante video e dall’ascolto dei canti originali eseguiti dai gruppi che ancora oggi tramandano la tradizione, oltre che dalla recitazione di alcuni testi poetici interpretati dalle ragazze del Servizio Civile.





A confermare il respiro internazionale del progetto scolastico è stata la presenza di alcuni docenti spagnoli, a Nissoria per un programma di interscambio culturale, i quali hanno potuto apprezzare l’unicità di questa tradizione siciliana.

Grazie alla sinergia tra la Scuola e l’Amministrazione Comunale, che ha reso disponibile il teatro, la memoria storica è stata consegnata alle nuove generazioni, sottraendola all’incuria del tempo e rafforzando il senso di identità del territorio attraverso un prezioso dialogo tra il mondo dell’istruzione e gli studiosi locali di SiciliAntica per la salvaguardia del prezioso patrimonio immateriale.

Luogo: Scuola media Nissoria, NISSORIA, ENNA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.