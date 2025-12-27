La solidarietà non conosce pause, non va in vacanza e non aspetta il momento giusto per farsi sentire. Domani, domenica 28 dicembre, alle ore 20, il Teatro Massimo Bellini ospiterà il Gran Galà della Solidarietà firmato Fondazione Telethon, una serata in cui la musica diventa strumento di speranza e il pubblico protagonista di un gesto concreto d’amore.

Dal cuore dell’America arriva a Catania uno degli appuntamenti più attesi del Natale solidale: il Pastor Ron Gospel Show, tra le formazioni gospel più carismatiche e coinvolgenti del panorama internazionale, in tour italiano per il Natale 2025. Una produzione DalVivo che promette di trasformare il Bellini in un autentico tempio di voci potenti, spiritualità ed emozioni condivise.

A presentare la serata saranno Salvo La Rosa ed Elisa Petrillo, pronti a guidare gli spettatori in un viaggio fatto di musica, danza e soprattutto solidarietà. Sul palco anche le eleganti coreografie della MT Ballet Company di Manola Turi e le esibizioni del talentuoso Matteo Siculo, per un programma che intreccia spettacolo e impegno sociale.

Ma il cuore pulsante della serata è la sua missione: l’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare e per l’acquisto di un cane guida, un gesto concreto che potrà cambiare la vita di una persona non vedente, restituendole autonomia, sicurezza e libertà di movimento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Maurizio Gibilaro, coordinatore provinciale Telethon Catania: «Questo Gran Galà non è solo uno spettacolo, ma un atto d’amore collettivo. Ogni biglietto acquistato è un passo avanti nella ricerca e un aiuto reale per chi affronta ogni giorno sfide difficili. La solidarietà, quando è condivisa, diventa una forza straordinaria».





