Si dice che la musica sia lo specchio dell’anima. In questo caso diventa un dialogo intimo e travolgente tra sax e pianoforte. Così nasce “Rivelarsi”, il nuovo album di Maria Merlino e Thollem McDonas, disponibile dal 22 ottobre 2024 per l’etichetta Setola di Maiale. “Rivelarsi” non è solo un disco: è un viaggio nell’autenticità, un incontro tra due artisti di caratura internazionale che, attraverso l’improvvisazione, trasformano il loro dialogo in un’esperienza sonora unica. Registrato nella suggestiva Sala Michele Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, l’album è stato prodotto da Curva Minore – Associazione per la musica contemporanea, con la registrazione, il mixaggio e il mastering affidati a Simone Sfameli.

Un progetto che rappresenta un punto d’incontro tra due visioni musicali diverse e complementari: da un lato, l’approccio innovativo e viscerale della sassofonista siciliana Maria Merlino; dall’altro, la straordinaria versatilità e profondità creativa del pianista e improvvisatore americano Thollem McDonas. Cosa significa davvero rivelarsi? È un gesto di condivisione, un’apertura verso l’altro che richiede coraggio e sincerità. Questo è il cuore pulsante del disco: un dialogo musicale che riflette la volontà di essere autentici, senza filtri, attraverso un intreccio di suoni che celebrano la diversità e l’unicità di ciascun individuo. “Rivelarsi” è un invito ad abbattere le barriere, a vivere la musica come un’esperienza collettiva, capace di creare legami e suscitare emozioni profonde. Gli strumenti, utilizzati in maniera personale e innovativa, diventano voci che si raccontano e si comprendono, donando al pubblico un messaggio di libertà espressiva.

Maria Merlino, nata a Messina nel 1985, è una delle figure più innovative e apprezzate nel panorama jazz italiano e internazionale. Dopo un percorso accademico eccellente – culminato con diplomi in saxofono classico e jazz – si è distinta per il suo approccio sperimentale e per la capacità di unire tecnica impeccabile ed espressività travolgente. Ha collaborato con artisti del calibro di Anthony Braxton, pubblicando album come “Alos” (2017) e “Schegge” (2022/23), entrambi acclamati dalla critica per il loro linguaggio musicale unico e la capacità di innovare l’uso del sax. Tra le sue collaborazioni vanta, fra le tante, anche quelle con Karl Berger, Avreeayl Ra, figlio di Sun Ra, Dave Burrel e ICP orchestra con cui ha condiviso il palco diverse volte.

Maria sottolinea quanto il progetto sia stato un’occasione unica per condividere esperienze e prospettive: <<Rivelarsi significa esprimere se stessi senza timore. Questo disco è il risultato di un incontro umano e musicale profondo, in cui il rispetto per la diversità ha arricchito il nostro linguaggio artistico>>, ha dichiarato, << Ci tengo a ringraziare Curva Minore e la figura di Lelio Giannetto che mi hanno permesso di conoscere Thollem>>.

Thollem McDonas, pianista, tastierista e compositore originario della Bay Area di San Francisco, è un musicista poliedrico che ha dedicato la sua vita all’improvvisazione e alla collaborazione interdisciplinare. Con oltre 3.000 concerti in Nord America ed Europa e più di 100 album pubblicati, è una figura di spicco nel mondo del free jazz, della musica post-classica e dell’elettronica sperimentale. Tra i suoi collaboratori figurano nomi come William Parker, Pauline Oliveros e Nels Cline. Thollem è anche autore e attivista, impegnato nel creare ponti tra artisti e comunità.

<< Questa collaborazione è importante per me perché Maria è una musicista incredibile che merita maggiore riconoscimento. La sua passione travolgente e il suo ascolto delicato sono una fonte continua di ispirazione. Amo anche il fatto che venga dalla Sicilia, una terra troppo spesso sottovalutata nel panorama jazzistico internazionale>>. Queste le parole dell’artista americano in merito alla sua collaborazione con la Merlino.

“Rivelarsi” è disponibile dal 22 ottobre 2024 e può essere acquistato sul sito dell’etichetta Setola di Maiale al seguente link:

https://www.setoladimaiale.net/catalogue/view/SM4840.





