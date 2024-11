Giovedì 28 novembre 2024 il Madre, museo d’arte contemporanea Donnareginaospita il terzo incontro su Responsabilità sociale e culturale d’impresa, organizzato in collaborazione con Associazione Arte Continua e Doppiozero, con lo scopo di promuovere l’arte pubblica coinvolgendo imprese, pubblica amministrazione, organizzazioni sociali e artisti.

L’arte contemporanea costituisce un motore per portare benessere alla comunità e coinvolgere gli stakeholder, come dipendenti, clienti, fornitori e comunità locali, che sono cruciali per le decisioni aziendali.

La pratica di incorporare considerazioni sociali, ambientali ed etiche nelle attività quotidiane e nei rapporti con tutte le parti interessate è fondamentale per le aziende. Le imprese che adottano la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) cercano di equilibrare gli obiettivi finanziari con l’impatto sociale e ambientale delle loro operazioni, nel caso delle iniziative promosse da Associazione Arte Continua, favorendo un miglioramento della vita negli spazi urbani abitati dalle classi sociali più svantaggiate.

Dopo un primo episodio tenutosi lo scorso gennaio presso Triennale Milano e un secondo appuntamento a giugno al MAXXI di Roma, l’appuntamento napoletano vede la partecipazione di: Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; Eva Fabbris, Direttrice museo Madre; Letizia Magaldi, Vicepresidentedella Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e Presidente Kyoto Club; Lello Caldarelli, Founder&CEO Antony Morato e Founder&ChairmanLoomen energia S.p.a.; Roberto Gilodi Presidente di Doppiozero e Mario Cristiani Presidente di Associazione Arte Continua.

Associazione Arte Continua da 34 anni è impegnata a offrire regolarmente iniziative di arte pubblica che coinvolgono artisti della comunità internazionale dell’arte, non concentrate solo nelle grandi città ma diffuse sul territorio. Associazione Arte Continua è un ente non profit che, grazie all’aiuto di donazioni e sponsorizzazioni di privati ed aziende, riesce a realizzare attività di arte pubblica, innescando processi di sviluppo locale e creando connessioni sociali e culturali. Il motore dell’Associazione è il tentativo di creare, sia nei piccoli borghi che nelle città, sempre in collaborazione con le comunità locali e le istituzioni, un punto di equilibrio tra città e campagne e produrre nuovi legami fra arte, architettura e paesaggio, restituendo all’arte un ruolo centrale nella costruzione delle città e del territorio, nel rispetto delle specificità. Associazione Arte Continua è impegnata nella realizzazione di diversi progetti che coinvolgono l’arte contemporanea come motore per il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali.

Luogo: Museo Madre, Museo MADRE, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

