Un progetto per “rompere il muro dell’indifferenza”, facendo tesoro delle parole di Peppino Impastato, che diceva “La mafia uccide, il silenzio pure” e sulla scia degli insegnamenti di Padre Pino Puglisi.

Ideato dall’attivista catanese Giuseppe Trovato, da anni impegnato in iniziative per sensibilizzare i giovani sui temi della lotta contro la mafia e della legalità, “Essere rompiscatole- il coraggio di non tacere” ( il titolo del progetto), prenderà il via domani, 27 marzo e prevederà una serie di incontri nelle scuole in programma fino al 31 maggio.

“Il progetto- dice Trovato- prende spunto dagli insegnamenti di Padre Pino Puglisi e Peppino Impastato, due figure emblematiche della resistenza alla cultura mafiosa, ciascuno con il proprio metodo rivoluzionario. Padre Puglisi- aggiunge- amava definirsi il ‘primo rompiscatole’. Nei suoi incontri con gli studenti rompeva simbolicamente una scatola davanti a tutti, invitandoli a rompere il muro dell’indifferenza, dell’omertà e della rassegnazione. Con questo gesto semplice ma potente- sottolinea Trovato- ricordava loro che per combattere l’illegalità occorre innanzitutto vincere l’inerzia e la paura. L’idea è di proseguire sulla scia di queste potenti intuizioni e insegnamenti, con incontri incentrati su testimonianze autentiche e un dialogo diretto con gli studenti, stimolandoli a scegliere da che parte stare: dalla parte della giustizia, della verità, della libertà, essendo protagonisti consapevoli del riscatto della nostra terra.”

Le tappe del tour

Ecco tutte le tappe dell’evento:

27/29 Marzo – IIS Fermi Guttuso, Giarre (CT)

28 Marzo – Liceo Capizzi, Bronte (CT)

9 Aprile – IIS G. Ferraris, Acireale (CT)

14 Aprile – Liceo Megara, Augusta (SR)

13 Maggio – IIS Re Capriata, Licata (AG)

22 Maggio – IC G. D’Annunzio, Motta Sant’Anastasia (CT)

31 Maggio – IIS Galilei – Campailla, Modica (RG)

Per adesioni e informazioni è possibile scrivere un’email a essererompiscatole@gmail.com.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 27/03/2025

Data Fine: 31/03/2025

