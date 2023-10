Tre maldestri e monelli porcellini che non fanno altro che litigare e farsi i dispetti sono i simpatici protagonisti della rivisitazione a firma di Simone Santagati della famosa fiaba “I tre porcellini”, spettacolo inaugurale della stagione “Sguardi” della Compagnia “Buio in Sala”.

Sul palco di “Spazio Bis”, nei locali della sede di formazione e produzione teatrale “Buio in sala”, fondata da Massimo Giustolisi, Giuseppe Bisicchia, Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, la regia di Diletta Borrello con le musiche originali di Emanuele Toscano punta a raccontare una storia sulla collaborazione e sull’accettazione delle proprie peculiarità.

I tre piccoli porcellini si ritrovano a collaborare costretti dal padre che, stanco delle loro monellerie, li spedisce in un campus per porcelli pestiferi dove incontrano il lupo che in realtà non è così cattivo.

Una storia per famiglie impreziosita dalle scene di Martina Ciresi e Stefano Privitera, introdotta da una speciale animazione a tema prima dello spettacolo, interpretata da Claudia Bono, Oriana Ciaffaglione, Leonardo Monaco e Giada Romano che con la supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi diverte ed educa allo stesso tempo grandi e piccini per una speciale domenica in allegria.





