L’istituto comprensivo di Montemaggiore Belsito dice NO alla violenza sulle donne. Ideazione e realizzazione dell’istallazione del Prof. Francesco Militello.

Mangiafico (Civico 4): “Piste ciclabili allagate: a Catania progettate con fori, ma a Siracusa no”

I lavori di ammodernamento della ciclabile del lungomare di Catania, attualmente in corso, sono stati oggetto di crescente preoccupazione da parte dei cittadini e dei membri del movimento politico Civico 4. In particolare, la mancanza di fori nei cordoli della ciclabile, progettati per il deflusso d...