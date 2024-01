Marsala – La premiazione della XVIII edizione del concorso “Il Presepe più bello Città di Marsala” – dedicato a Enrico Piccione si terrà domenica 28 gennaio, alle ore 16.30, presso la Sala Multimediale del Complesso Monumentale “San Pietro” di Marsala. Si concluderà così la 18esima edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “Stella di Betlemme” presieduta da don Filippo Romano.

Anche stavolta il concorso ha coinvolto famiglie, parrocchie, scuole e attività produttive che con tanta fede e passione hanno realizzato il presepe. Sono 40 i presepi in gara da più parti del territorio comunale e 85 i disegni e i lavori realizzati dagli studenti delle scuole. Da anni infatti questo concorso punta l’accento su tutti i presepi realizzati in città, molti dei quali sono vere e proprie opere d’arte. Ed anche quest’anno la giuria ha visionato di presenza i presepi in gara.

Il concorso si è diviso in tre categorie:

1 – CONCORSO TRADIZIONALE (XVIII Edizione). Una giuria di esperti ha valutato le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2023”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.).

2 – IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (XI Edizione). Categoria disputata sulla pagina Facebook del concorso. Tutte le foto degli iscritti al concorso sono state caricate sulla Pagina il Presepe più bello. Vince il presepe la cui foto ha ottenuto più like (mi piace).

3 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (IV Edizione). Categoria riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni – singolarmente o in gruppo – hanno disegnato, colorato o dipinto un elaborato sulla nascita di Gesù. E quest’anno sono stati ben 85 i disegni e lavori delle scuole.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla diciottesima edizione. Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara (famiglie e scuole), oltre quaranta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio.

