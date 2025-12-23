Marsala – Il Presidente Nazionale dell’ UDC l’ On. Lorenzo Cesa, il Coordinatore Regionale dell’UDC, On. Decio Terrana, e il neo Coordinatore Provinciale dell’UDC di Trapani On. Francesco Regina, hanno incontrato i consiglieri dell’Unione di Centro e il Sindaco di Marsala Massimo Grillo in un clima di confronto sereno e costruttivo. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’UDC hanno manifestato al Sindaco Grillo la piena disponibilità del partito a sostenere il suo percorso politico e la sua candidatura, ribadendo la volontà di contribuire con senso di responsabilità alla vita amministrativa e istituzionale della città. L’Unione di Centro ha inoltre confermato che concorrerà alla competizione elettorale con il proprio simbolo, riaffermando la propria identità politica e il proprio impegno a favore di un progetto ispirato ai valori del popolarismo, del buon governo e della partecipazione democratica. L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo e di collaborazione finalizzato a costruire una proposta politica seria, equilibrata e attenta alle esigenze del territorio e della comunità locale. All’ incontro sono stati presenti Gaspare Di Girolamo Consigliere Comunale e Assessore, il Consigliere Comune Pellegrino Ferrantelli e l’ Assessore Giuseppe Lombardo

Luogo: Marsala

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.