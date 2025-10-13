Nuova Acropoli Catania invita tutti a partecipare alla presentazione del Percorso Introduttivo di Filosofia Attiva, che si terrà martedì 14 ottobre alle ore 19:00 presso la sede associativa di via Fimia 34.

Il percorso propone incontri settimanali, aperti a tutti, che uniscono teoria e pratica per avvicinarsi alla filosofia non solo come disciplina di studio, ma come esperienza viva e concreta. L’obiettivo è quello di offrire strumenti pratici per migliorare se stessi e contribuire positivamente al mondo che ci circonda.





Lo slogan scelto quest’anno, “Dai forma al mondo, inizia da te”, sintetizza lo spirito di questo cammino: un invito a partire da se stessi per costruire, passo dopo passo, una vita più consapevole, equilibrata e armoniosa.

Durante la presentazione verranno illustrate le tappe principali del percorso e le modalità di partecipazione, in un clima aperto e accogliente, rivolto a chiunque desideri intraprendere un itinerario di crescita personale e filosofica.

Che aspetti? Inizia da te!

Partecipa anche tu alla presentazione del percorso di Filosofia Attiva. È l’occasione giusta per risvegliare i propri “perché” e scoprire come la filosofia possa diventare una guida pratica nella vita di tutti i giorni.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

