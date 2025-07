Proseguono incessanti nel territorio mascalese gli interventi dell’Azienda Foreste e Demanio della Regione, nel quadro di una rinnovata convenzione con l’Amministrazione comunale, nell’ottica di migliorare la sicurezza pubblica e tutelare il territorio.

Dopo un’efficace operazione primaverile che ha visto la rimozione di oltre 3 tonnellate di rifiuti – non solo vegetali – dalla fascia boschiva tra le spiagge di Sant’Anna e Fondachello, l’attenzione si è ora spostata su altre aree critiche del territorio comunale. Le squadre stanno intervenendo su spazi verdi pubblici particolarmente trascurati, come quello alla fine di via Dei Giurati e l’area posta alle spalle di via Spiaggia a Fondachello. Zone, ricche di vegetazione che rappresentano un significativo rischio di incendi, soprattutto durante i mesi estivi più caldi. Numerosi addetti forestali, suddivisi in squadre e coordinati da Nicolò Sinopoli, stanno portando avanti le operazioni. Il vicesindaco Veronica Musumeci supervisiona il progetto, sottolineando l’importanza di questi interventi preventivi.





“L’impegno congiunto del Comune e dell’Azienda Foreste e Demanio – afferma il vice sindaco Musumeci – testimonia la nostra dedizione alla protezione del territorio e alla garanzia della sicurezza pubblica. Interventi che hanno anche lo scopo di tutelare il decoro durante la stagione balneare, quando Mascali accoglie un grande afflusso di visitatori. Sul fronte della sicurezza, questi sforzi concertati mirano a ridurre i pericoli di incendio e a migliorare l’aspetto generale e la sicurezza degli spazi verdi pubblici di Mascali, garantendo un ambiente più piacevole e sicuro sia per i residenti che per i turisti”.

