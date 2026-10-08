Sarà la presenza del ministro Nello Musumeci, che sabato 10 ottobre presenterà il suo libro ‘La Sicilia bombardata’, uno dei momenti centrali del primo weekend di ‘Mascali d’Autunno 2026 – La Contea dei libri’. La manifestazione, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Palazzo di Città, prenderà il via venerdì 9 ottobre e animerà Piazza Dante per tutto il mese, con un programma che spazierà dalla letteratura alla musica jazz, dalle arti visive al vino, dalla gastronomia all’artigianato siciliano.





‘Mascali d’Autunno’ è il format autunnale inserito nel più ampio progetto ‘La Contea della Cultura – Mare, Memoria e Identità Siciliana tra Etna e Jonio’, promosso dal Comune di Mascali con il supporto dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Salvo Gullotta, l’assessore alle Attività culturali Adele Finocchiaro, il direttore artistico Giuseppe Caudullo, il giornalista e curatore degli eventi culturali Rosario Sorace, l’artista Angelo Giueni e i titolari di Cantine La Contea Alessandro Scimone e Vittoria Pulvirenti. Assente per impegni istituzionali il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alberto Cardillo. “Eravamo abituati all’estate mascalese, finalmente apriamo un capitolo nuovo che è l’autunno mascalese – afferma il sindaco Salvo Gullotta – È un processo di destagionalizzazione che deve portare nuovo impulso turistico, economico e sociale per la nostra comunità. È un percorso che valorizza la nostra città attraverso la cultura, la memoria e l’identità del nostro territorio. La presenza del ministro Nello Musumeci arricchisce ulteriormente il primo weekend, ci offre l’opportunità di ospitare un appuntamento di grande prestigio e – conclude – dimostra come finalmente ci sia l’attenzione delle istituzioni nei confronti di Mascali”.





Il programma prenderà il via venerdì 9 ottobre alle 17.30 con la presentazione di ‘Montgomery’ di Felice Vito Vitale. Sabato 10 ottobre, sempre alle 17.30, sarà invece protagonista il ministro Nello Musumeci, che presenterà ‘La Sicilia bombardata’, un appuntamento dedicato alla memoria e alla storia della Sicilia. “Abbiamo voluto aprire il weekend letterario con appuntamenti capaci di parlare a pubblici variegati e di mettere al centro il valore della cultura – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alberto Cardillo – Proponiamo attività diverse ma unite da un unico filo conduttore, la cultura e l’identità siciliana: dal jazz agli autori siciliani, dai libri ai vini, fino all’artigianato etneo, abbiamo costruito un programma capace di raccontare il nostro territorio attraverso linguaggi differenti. Dopo il grande successo delle iniziative estive, ripartiamo con un nuovo calendario di appuntamenti che vuole continuare ad animare Mascali e dare linfa e impulso all’economia locale, soprattutto in un periodo di bassa stagione”. Domenica 11 ottobre, alle 17.30, si chiuderà il programma letterario del primo fine settimana con Annamaria Zizza, autrice de ‘La dolciera siciliana’ e ‘L’estate della dolciera’. A partire dalle 19.00, nelle tre giornate, Piazza Dante cambierà dimensione trasformandosi in un salotto serale nel quale la musica jazz accompagnerà il percorso enogastronomico. Venerdì 9 ottobre saranno protagonisti Rosario Di Leo e Carmelo Venuto, sabato 10 ottobre Alberto Alibrandi e Giovanna Gemma, domenica 11 ottobre Gaetano Spartà e Alberto Amato, in collaborazione con Puntalazzo Open Art.





Il percorso sarà arricchito da degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche, mercatini del gusto e artigianato siciliano. Le cantine partner del primo weekend saranno Cantina Zumbo e Cantina Marchesa – Cuore di Marchesa. “L’idea è quella di far dialogare le diverse espressioni della nostra identità – spiega l’assessore alle Attività culturali Adele Finocchiaro -Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza nella quale la cultura possa essere vissuta e condivisa. ‘Mascali d’Autunno’ è un capitolo importante di questo progetto e rappresenta un’occasione per riportare Piazza Dante al centro della vita culturale e sociale della città. Ringrazio l’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per il supporto e l’attenzione nei confronti della nostra comunità”. Durante tutte e tre le giornate, a partire dalle 17.30, Piazza Dante ospiterà anche l’esposizione delle opere su tela di Angelo Giueni, artista pluripremiato e punto di riferimento per la sua produzione pittorica. La sua presenza amplia il percorso del primo weekend alla dimensione delle arti visive, creando un ulteriore punto d’incontro tra creatività e territorio.





‘Mascali d’Autunno’ è solo uno dei capitoli de ‘La Contea della Cultura’, un progetto più ampio che accompagnerà la città fino a dicembre con ulteriori appuntamenti. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi fino a un Natale particolarmente ricco e coinvolgente, pensato per animare la città e offrire nuove occasioni di incontro, cultura e partecipazione, con grandi sorprese ancora da svelare. L’ideazione e lo sviluppo del progetto sono affidati al direttore artistico Giuseppe Caudullo. “E’ un progetto di continuità con Mascali d’estate – afferma il direttore artistico Giuseppe Caudullo – Sono due fine settimana all’insegna della cultura, senza trascurare l’enogastromia, la musica jazz e l’arte. Abbiamo messo insieme linguaggi diversi, con l’obiettivo di costruire un’esperienza culturale che coinvolga il pubblico e valorizzi le tante realtà che fanno parte del nostro territorio, elementi che ci accompagneranno fino al Natale”.

Luogo: MASCALI, CATANIA, SICILIA

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