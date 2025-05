Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Mascali, di via Carlino, si conferma punto di riferimento cruciale per il miglioramento delle performance della raccolta differenziata sul territorio. La struttura non si limita ad accogliere i rifiuti differenziati, ma offre ai cittadini anche la possibilità di conferire direttamente i materiali di risulta, contribuendo così a una gestione più efficiente e capillare dei rifiuti. All’interno del CCR è stato realizzato un percorso guidato, pensato per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Chi si reca all’isola ecologica ha ora la possibilità di scegliere i contenitori più appropriati per ciascuna tipologia di scarto, ottimizzando il processo di separazione. L’iniziativa sta riscontrando una buona adesione da parte della cittadinanza, segno di una crescente consapevolezza verso le tematiche ambientali. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha voluto verificare di persona la piena operatività del CCR, accompagnato dalla Dec Antonella Caltabiano, dal Rup Giovanni Di Prima e dal caposettore ing. Massimo Leotta. La visita ha confermato l’efficienza della struttura e l’importanza del servizio offerto alla comunità. Il sindaco Messina ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini in un territorio a forte vocazione turistica e di accoglienza come Mascali: “È auspicabile la collaborazione dei cittadini in un territorio che vive di turismo e per la sua spiccata vocazione in tema di accoglienza”. Un ulteriore incentivo per i residenti è rappresentato dalla possibilità di usufruire di importanti sgravi in bolletta. Grazie al badge in dotazione, i cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti al CCR potranno beneficiare di agevolazioni economiche, trasformando l’impegno per l’ambiente in un vantaggio concreto per il proprio portafoglio. Questo meccanismo mira a incentivare ulteriormente la partecipazione attiva della popolazione alla raccolta differenziata, consolidando Mascali come modello di gestione sostenibile dei rifiuti.

