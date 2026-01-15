Il grande teatro classico torna protagonista al Teatro Mandanici con uno spettacolo di forte impatto artistico e culturale. Venerdì 23 gennaio alle ore 21:00, il pubblico potrà assistere a “La scuola delle mogli”, celebre commedia di Molière, proposta in un elegante allestimento che vede in scena Matilde Brandi e Vito Cesaro, quest’ultimo anche autore dell’adattamento e della regia.

Scritta nel 1662, La scuola delle mogli è una delle opere più discusse e innovative del teatro di Molière. All’epoca considerata scandalosa per la sua critica alla morale dominante, la commedia affronta con sorprendente modernità il tema della gelosia maschile, del controllo affettivo e del ruolo della donna all’interno della società. Una riflessione che, a distanza di secoli, conserva una straordinaria attualità e che trova in questo allestimento una lettura contemporanea, capace di dialogare con il presente.





La vicenda ruota attorno ad Arnolfo, uomo maturo e ossessionato dalla paura del tradimento, deciso a sposare la giovane Agnese dopo averla educata fin dall’infanzia secondo principi di ingenua sottomissione. Ma sarà proprio la purezza dei sentimenti e la forza dell’amore autentico a sovvertire ogni suo piano, dando vita a una commedia romantica, ironica e profondamente umana, in cui il sentimento trionfa su ogni forma di imposizione e razionalità forzata.

Lo spettacolo si distingue per una messa in scena ricca e curata, che alterna momenti di prosa brillante a passaggi musicali e cantati, arricchiti da movimenti coreografici. Le musiche, ispirate alle atmosfere di Danny Elfman, accompagnano e amplificano le emozioni dei personaggi, mentre le scenografie mobili e i costumi d’epoca restituiscono al pubblico un’ambientazione elegante e dinamica, capace di valorizzare il ritmo e la vivacità del testo.





La scuola delle mogli si propone così come uno spettacolo completo, in grado di divertire, emozionare e far riflettere, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale. Un appuntamento di rilievo nella stagione teatrale del Teatro Mandanici, che conferma il suo ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio.

Biglietti disponibili online su Ticketando.

Informazioni: 335 457 082 – 393 525 1223.

