La consigliera comunale di Forza Italia, Caterina Meli, interviene sulla situazione idrica nel quartiere di Partanna Mondello, evidenziando i disagi che i residenti continuano a subire a causa dell’attuale gestione del servizio di erogazione dell’acqua.





«Desidero innanzitutto ringraziare Amap per il grande lavoro svolto e per l’impegno che sta dimostrando nella gestione di questa difficile fase di razionamento idrico. So bene quanto la situazione sia complessa e quanto l’azienda stia cercando di garantire il miglior servizio possibile nonostante le difficoltà» – dichiara la consigliera Meli.

«Tuttavia – prosegue – è mio dovere farmi portavoce dei numerosi disagi che i cittadini di Partanna stanno vivendo quotidianamente. Il continuo aprirsi e chiudersi della rete idrica sta provocando frequenti episodi di acqua torbida che, pur non presentando rischi per la salute secondo i controlli effettuati dall’ASP, generano preoccupazione e disagi concreti per i residenti».





«A questo si aggiunge un ulteriore problema: l’assenza di una comunicazione chiara e puntuale sugli orari di erogazione. L’incertezza su quando e per quanto tempo l’acqua sarà disponibile rende estremamente difficile l’organizzazione della vita quotidiana di famiglie, lavoratori e attività commerciali del quartiere» – sottolinea Meli.





La consigliera lancia quindi un appello ad Amap e all’amministrazione comunale: «Chiedo all’amministratore unico di Amap Giovanni Sciortino

e al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, di intervenire con urgenza per garantire ai cittadini di Partanna risposte certe e trasparenti. È indispensabile fornire un calendario chiaro degli orari di erogazione e comunicare in modo tempestivo eventuali interruzioni o modifiche, affinché i cittadini non siano costretti a vivere nell’improvvisazione e nella totale incertezza».

«Partanna Mondello, come ogni altro quartiere di Palermo, ha diritto a servizi dignitosi e trasparenti, specialmente quando si tratta di un bene essenziale come l’acqua» – conclude Meli – «Come consigliera comunale di Forza Italia continuerò a monitorare la situazione e a difendere i diritti dei cittadini, affinché nessuno venga lasciato indietro e la qualità della vita non venga ulteriormente compromessa».

Luogo: Partanna , PALERMO, PALERMO, SICILIA

