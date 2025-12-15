“Chiarezza sui criteri adottati per l’allestimento dei mercatini di Natale 2025 e pieno rispetto delle regole da parte di operatori e organizzatori”.

È quanto chiede il consigliere comunale di Catania ed ex assessore Bruno Brucchieri, richiamando l’attenzione dell’amministrazione, del settore Attività produttive e della Polizia Locale sull’importanza di una vigilanza puntuale e costante.

“I mercatini natalizi rappresentano un elemento centrale dell’offerta turistica e culturale della città”, prosegue Brucchieri.





“Catania, negli ultimi anni, si è affermata – spiega ancora l’ex assessore autonomista – tra le mete italiane più scelte anche per il periodo natalizio, grazie a un programma di iniziative capace di valorizzare il centro storico e le sue tradizioni. Proprio per questo, il rispetto delle regole assume un valore strategico, non solo amministrativo ma anche di immagine e credibilità”.

In questo contesto, la Commissione consiliare competente (6ª CCP), pur esprimendo fiducia nel corretto espletamento dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, ha ritenuto necessario richiedere all’Amministrazione ulteriori verifiche. Verifiche che riguardano i curricula dei singoli partecipanti, al fine di accertare l’effettiva esperienza maturata nell’organizzazione di mercatini natalizi o di eventi analoghi, la coerenza delle offerte presentate rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione e l’assenza di eventuali cause ostative all’aggiudicazione.





Particolare attenzione, infine, viene sollecitata anche sul fronte dei controlli.

“È fondamentale – continua Bruno Brucchieri – rafforzare la vigilanza sugli operatori, sulle modalità di svolgimento delle attività e sui prodotti esposti, affinché i mercatini di Natale si svolgano nel pieno rispetto delle norme, a tutela dei cittadini, dei visitatori e degli stessi operatori economici.

“Un impegno condiviso e rigoroso – conclude Brucchieri – è la condizione necessaria per garantire qualità, legalità e trasparenza in un appuntamento che rappresenta un biglietto da visita importante per la città di Catania”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.