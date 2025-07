Sarà presentato in piazzetta Bagnasco, alle 18.30 di giovedì 10 Luglio, il primo numero semestrale di “Mezzocielo”, storica rivista che si è distinta per le tematiche e le lotte femministe in Sicilia, fondata nel ’91 da un gruppo di donne fra cui Letizia Battaglia, Simona Mafai e Rosanna Pirajno. A dirigerla oggi è la giornalista Tiziana Martorana.

“Sconfiggere la guerra, dentro e fuori di noi” è il tema della pubblicazione, al cui numero hanno contribuito Bice Agello, Chiara Agnello, Vanessa Ambrosecchio, Rosalba Bellomare, Giusi Diana, Francesco di Gesù, Serena di Marco, Kateryna Filyuk, Alessia Franco, Vittoria Marsala, Corradino Mineo, Egle Palazzolo, Adriana Palmeri, Caterina Pastura, Silvio Petrella, Evelina Santangelo, Stefania Savoia, Marta Sollima e Bianca Stancanelli.

A sfogliare le sue pagine, introdotti e sollecitati da Tiziana Martorana, saranno Anna Bucca, storica attivista e dirigente Arci, e Corradino Mineo, già direttore di Rai News24 ed eletto al Senato della Repubblica nel 2013.





