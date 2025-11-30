Il Comune di Misiliscemi beneficerà di due importanti finanziamenti da parte della Regione Siciliana: il primo di 1 milione e 135 mila euro per gli interventi di recupero e ristrutturazione del serbatoio di Marracco, un’infrastruttura strategica per il miglioramento della distribuzione idrica sul territorio comunale, e il secondo di 119 mila euro per il partitore di Marracco, per sostituire l’attuale pompa.

Le operazioni rientrano nelle iniziative coordinate dalla cabina di regia per l’emergenza idrica, guidata dall’ingegnere Salvo Cocina, istituita allo scopo di fronteggiare la crisi idrica e garantire interventi mirati e tempestivi sulle infrastrutture più critiche.

L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al Presidente della Regione, Renato Schifani, e allo stesso ingegnere Cocina, per l’attenzione riservata al territorio e per il sostegno nell’affrontare la crisi idrica.

“Il finanziamento rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente delle risorse idriche – dichiara il sindaco, Salvatore Tallarita – e consentirà di migliorare la qualità e la continuità del servizio ai cittadini”.

Il sindaco Tallarita ha partecipato nelle scorse ore, assieme agli altri sindaci della provincia aderenti all’ATI guidata dal sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, all’incontro con il vice presidente della Regione Siciliana, Sammartino, sulla crisi idrica dell’invaso Garcia.

In occasione dell’incontro aveva riferito che lo stesso Ente aveva già in precedenza presentato due progetti volti a migliorare la condizione infrastrutturale idrica del territorio comunale, e rimarcato la necessità di finanziare i progetti del partitore di contrada Marracco e del serbatoio idrico, contribuendo alla decisione da parte del presidente Schifani di concedere i suddetti finanziamenti.

I progetti saranno avviati secondo le tempistiche previste dal piano regionale e monitorati costantemente dagli uffici competenti.

