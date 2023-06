Cous cous e musica maghrebina a Villa Filippina in occasione della giornata conclusiva di Una Marina di Libri. Dopo un menù siciliano e uno spagnolo per il pranzo di domenica 11 giugno il Monsú, che all’interno della Villa si occupa della ristorazione, farà entrare i propri clienti in un clima marocchino con la musica tipica e il cous cous che sarà possibile scegliere di carne o di pesce. Una curiosità che non tutti sanno che il couscous nella tradizione viene mangiato con le mani facendo delle piccole palline di semolino. Le tre dita della mano destra si intingono nel couscous, poiché come precisa il Corano, «Con un dito mangia il diavolo, con due il profeta e con cinque l’ingordo». Oltre al piatto di cous cous sono previsti un antipasto siciliano e un bicchiere di vino o una birra al costo di 20 euro.

Per prenotare un tavolo basta utilizzare il link https://reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/

