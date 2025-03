Un nuovo gioiello dell’ospitalità si affaccia sulle coste della Sicilia. Il Terradamari Resort & Spa, parte della prestigiosa Tapestry Collection by Hilton, porta un concetto innovativo di lusso, benessere e autenticità nel cuore della splendida Marina di Modica. A pochi metri dal mare con un design ispirato alla natura circostante, una cucina d’autore e l’eleganza, il comfort e gli altissimi standard qualitativi che contraddistinguono la celebre catena alberghiera, il Terradamari Resort & Spa diviene la meta per un’esperienza immersiva a tutto tondo nel territorio siciliano.





Un’icona di raffinata ospitalità nasce sulla costa siciliana: Terradamari Resort & Spa è il nuovo indirizzo di charme che unisce eleganza, innovazione e un profondo legame con il territorio. Da tempo presente a Modica con raffinate strutture alberghiere, come il Modica Palace Hotel, il Principe d’Aragona Sure Collection by Best Western e il Modica Boutique Hotel, il Gruppo Minardo, da sempre impegnato nella valorizzazione dell’isola, dopo la realizzazione del Modica Beach Resort, completato nel 2018 a Marina di Modica, ha deciso di trasformare un ecomostro che deturpava la bellezza di questo tratto di costa in un’oasi di lusso contemporaneo. Sullo scheletro di una costruzione di più di cinquant’anni fa, che avrebbe dovuto essere una struttura recettiva mai ultimata, Raimondo Minardo, figlio di Rosario Minardo, il fondatore del gruppo con interessi prevalenti nella commercializzazione di carburanti, ha intrapreso questa nuova opera di riqualificazione ambientale di una terra con la quale la famiglia, originaria di Modica, ha un legame viscerale.

“Questo resort è un gioello che è stato fortemente voluto dalla famiglia Minardo per far crescere in termini qualitativi l’offerta alberghiera in una parte della Sicilia, quella sud orientale, ricchissima in termini di arte, storia, paesaggio e cultura enogastronomica” Spiega Felice Di Donato, Direttore Generale del Terradamari Resort & Spa. “Il turismo rappresenta un’incredibile opportunità di sviluppo ma è quello di qualità che permette un‘evoluzione non solo da un punto di vista economico ma anche sociale del territorio. L’aver coinvolto una catena così importante come l’Hilton, ha significato proprio la volontà di creare una struttura rivolta, attraverso l’offerta di tutta una serie di servizi di eccellenza, a una clientela di fascia medio alta.”





A consolidare, infatti, la visione del progetto, la prestigiosa collaborazione con Hilton, che porta la sua firma internazionale a dimostrazione di un interesse imprenditoriale sempre crescente per luoghi unici per patrimonio artistico, storico e naturale, come appunto la Sicilia. La Tapestry Collection by Hilton, è la linea del brand che si contraddistingue per l’autenticità dell’esperienza dei luoghi di destinazione in cui si trova, ed è proprio all’insegna dell’autenticità che tutto il progetto si è articolato. Sulla spiaggia di Marina di Modica, bandiera blu da quattro anni, affacciato sul mare dal quale dista solo pochi metri, l’hotel è un esempio di maestria architettonica e ingegneristica, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Trentanove camere tutte affacciate sul mare, una spiaggia privata, due piscine, una interna riscaldata e una esterna con cocktail bar, una Spa e una sala fitness con macchinari Technogym e personal trainer, un’incantevole terrazza sul mare dove poter fare colazione e il ristorante “A Truvatura” guidato dall’executive chef Carmelo Buoncuore con la collaborazione tra lo Chef stellato Accursio Craparo, compongono l’offerta di questa perla immersa in una terra da sempre ponte tra Oriente e Occidente, sintesi di civiltà e patrimonio Unesco con la sua espressione del più classico barocco siciliano. “Abbiamo lavorato solamente con maestranze del posto” continua il direttore Di Donato, “perché crediamo che dal singolo fornitore ai giovani che trovano impiego nella struttura, tutto concorra a creare un indotto positivo per la crescita e lo sviluppo del tessuto socioeconomico della zona. Un resort di questo livello consente ai giovani di sviluppare competenze in campo turistico e al tempo stesso di rimanere a lavorare nella propria terra contribuendo a farla evolvere. Per questo ci siamo rivolti agli istituti professionali rendendo la struttura un luogo dove stagisti regolarmente retribuiti possano sviluppare la loro professionalità. L’obbiettivo è quello di far crescere il territorio insieme e attraverso il marchio di famiglia.”





ARCHITETTURA SOSTENIBILE E TECNOLOGIA INTEGRATA PER UN DESIGN CHE DIALOGA CON L’HABITAT

A Terradamari, il paesaggio non si limita a fare da sfondo, ma diventa protagonista di un’esperienza immersiva. Arroccato su un promontorio e perfettamente integrato nell’ambiente naturale circostante, questo rifugio esclusivo dialoga con il mare attraverso un’architettura che valorizza la continuità visiva e spaziale. Ogni prospettiva è stata studiata per incorniciare l’orizzonte, facendo della luce e della vista gli elementi progettuali essenziali. L’approccio architettonico si è volutamente distaccato dai tradizionali canoni estetici siciliani per abbracciare un linguaggio contemporaneo ispirato agli elementi primari del territorio. La progettazione di Terradamari ha seguito un approccio consapevole e responsabile, ponendo l’accento sull’innovazione architettonica sostenibile. La scelta di strutture a secco, realizzate in cartongesso, è stata operata per assicurare una costruzione leggera e flessibile garantire al contempo un basso impatto ambientale, riducendo sprechi e tempi di realizzazione e fornendo un’elevata efficienza energetica e un isolamento termo-acustico ottimale per migliorare il comfort degli ambienti interni.





Sotto l’aspetto prettamente tecnico l’intera dotazione impiantistica si è basata sull’uso esclusivo di energia elettrica, eliminando completamente i combustibili fossili e abbattendo le emissioni locali. L’integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici ha assicurato, inoltre, un ciclo energetico autosufficiente, ottimizzando il fabbisogno della struttura con soluzioni di ultima generazione. Imprescindibile poi l’attenzione alla gestione delle risorse idriche che, grazie a un sistema avanzato di distribuzione dell’acqua potabile su ogni piano della struttura, ha eliminato la plastica monouso attraverso l’introduzione di bottiglie in vetro sanificate e riutilizzabili. Per quanto concerne l’impianto architettonico naturalistico si è preferito procedere attraverso la piantumazione di essenze mediterranee e autoctone. Questo ha permesso di tutelare e concorrere a preservare, sviluppandola, la biodiversità e inoltre ha contribuito a migliorare la qualità dell’aria mitigando la sensazione di calore grazie alla scelta di specie resilienti, adattate al clima locale.





Un interior design in dialogo con il paesaggio

L’intervento d’Interior design porta la firma dello studio milanese di architettura di Chiara Caberlon, che ha saputo tradurre l’anima del luogo in uno spazio elegante e autentico, capace di fondere la tradizione siciliana con una visione contemporanea dell’ospitalità. Il design degli interni e la palette cromatica hanno attinto alle tonalità delle dune, della tonnara e dell’oasi di Vendicari, creando un equilibrio sofisticato tra matericità e leggerezza.

Aree Comuni

Gli spazi comuni sono stati concepiti per avvolgere l’ospite in un’atmosfera accogliente e riservata. Il progetto ha posto particolare attenzione alla fluidità degli ambienti e alla capacità di ogni elemento di dialogare con la natura circostante. I desk della reception, con la loro configurazione invitante, sono stati pensati per trasformare il momento dell’accoglienza in un’esperienza intima e rilassata, privilegiando il comfort e la riservatezza. Le ceramiche, ispirate alla forma essenziale della stella marina, su disegno esclusivo dello Studio Caberlon, sono state realizzate da maestri artigiani locali. Esse testimoniano il legame profondo con il territorio e il desiderio di creare uno spazio in cui la tradizione si intreccia armoniosamente con il design contemporaneo. Lo stesso approccio si ritrova nei corpi illuminanti “Clara”, progettati per rievocare le lampare tipiche dei pescatori siciliani, e nella libreria ad arco, che si inserisce con naturalezza nell’ambiente circostante. Il suo design, studiato per sembrare un manufatto antico integrato nella modernità dello spazio, omaggia le nicchie architettoniche delle case di una volta, creando un continuum tra passato e presente. Le scelte materiche e cromatiche, calibrate con attenzione, contribuiscono a creare un’atmosfera sofisticata in cui ogni elemento si fa portavoce di una storia, di un sapere artigiano e di un’estetica senza tempo.





Accomodation

Anche nelle camere il dialogo tra interno ed esterno è costante. Il bagno, rivestito in gress porcellanato con decori naturali amplifica il legame con la natura, regalando un’atmosfera rilassante e armoniosa. Le tonalità neutre ispirate alle dune, al mare e al cielo si intrecciano con le texture materiche, come la paglia e il legno, creando una narrazione visiva che riflette l’essenza del territorio. Fondamentale il gioco della luce enfatizzato dalle sfumature dei toni del giallo e dell’arancio che evocano la vivacità dei fiori e dei frutti mediterranei come il fico e i limoni, coniugati al verde e all’azzurro tipici della vegetazione e dei panorami siciliani. Ampie, luminose, ognuna dotata di un corner per il caffè e dell’accappatoio per gli ospiti, essendo la spa inclusa nel soggiorno, tutte le camere affacciano tutte sul mare. La loro progettazione incentrata sul benessere e il relax ha previsto la dotazione della vasca Jacuzzi nelle terrazze della tre Junior suite a piano terra e nelle camere delle Family room superior. Tutti gli spazi sono stati studiati per essere vissuti in simbiosi con la natura al di fuori creando un’atmosfera morbida e avvolgente dove il tempo sembra scorrere più lento e favorire la ripresa dei ritmi circadiani.





Il ristorante

A Truvatura è il ristorante del Terradamari. Il suo nome, che richiama le antiche leggende sui tesori ritrovati, evoca anch’esso il territorio e le sue tradizioni. In perfetta coerenza con il design di tutta la struttura, l’idea guida della progettazione di questo ambiente è quella di dissolvere il confine tra interno ed esterno: vasi di diverse dimensioni danno vita a un giardino indoor, attorno al quale si sviluppa il buffet, mentre lampade in ferro e ceramica colorate, sospese sopra di esso, creano un suggestivo gioco di luci che richiama la spensieratezza dell’infanzia. I tavoli, con il loro raffinato top in ceramica, si inseriscono su un tappeto perimetrale che definisce lo spazio esaltandone le geometrie e i colori ispirati all’artigianato locale. Tutto è studiato per esaltare il panorama: le ampie vetrate incorniciano il mare, trasformandolo in un fondale naturale in continuo mutamento, che accompagna gli ospiti in ogni momento della giornata. La luce, filtrata con delicatezza, modella l’ambiente e ne esalta le sfumature, rendendo ogni angolo del ristorante parte di un’esperienza estetica e sensoriale unica.





Attivo sin dal mattino i suoi ambienti accolgono gli ospiti per un dolcissimo e rilassante risveglio. Il ricco buffet della colazione propone accanto alla classica offerta continentale, una sfilata di prelibatezze che narrano la Sicilia attraverso le sue tipicità: cannoli, cassatine, brioche con la granita, pasta di mandorle di Avola, panelle, arancine e le tipiche impanatiglie modicane, un tradizionale raviolo di acqua e farina ripieno di cioccolato lavorato con carne di manzo, nato dall’arguzia delle monache modicane che in tempo di quaresima camuffavano così un alimento altrimenti proibito. Il ristorante A Truvatura esprime una linea gastronomica all’insegna della grande tradizione che viene reinterpretata in chiave contemporanea dall’executive chef Carmelo Buoncuore, grazie anche alla collaborazione con lo chef Accursio Craparo, una stella Michelin. Un quotidiano lavoro a quattro mani che fonde la visione della cucina come accoglienza e accudimento dello chef Buoncuore con quella più concettuale e gastronomica di Chef Craparo, accomunati dal fortissimo legame con il territorio. Il risultato è una proposta che si fonda sul prodotto a km 0 ed eccellenze IGP che portano ogni giorno in scena il mare e la terra attraverso sapori antichi e conoscenze tramandate che sapere e sensibilità trasformano in una realizzazione contemporanea.





Tipici della cucina modicana i Ravioli di ricotta vaccina e maggiorana presenziano nel menu del A Truvatura sia nella veste più fresca ed estiva con il nero di seppia che in quella più invernale con il sugo di maiale. Una sfoglia che utilizza solo farine di grani antichi, impastata con acqua e pochissime uova per non sovrastare la cremosità e il gusto del ripieno. Sempre presente è anche l’Insalatina Catalana a base di molluschi, gamberi rossi, crostacei e ricci di mare uniti a sedano, cetrioli, pomodori, finocchi, pesche e ciliegie o arance, a seconda della stagione, conditi con sale, olio e menta e serviti su un piatto spennellato con del nero di seppia. Pomodoro siccagno, concentrato di dolcezza e sapore raccolto a giugno e poi sapientemente conservato, cipolla di Giarratana, guanciale Chiaramontano e Ragusano Dop sono le eccellenze con cui gli chef hanno giocato nella Amatriciana Iblea. Un omaggio a uno dei piatti più amati della tradizione laziale che qui si spoglia della sua graffiante sapidità per vestire quelle dolcissime sfumature che solo l’unione del sole e della terra siciliana riescono a imprimere ai propri prodotti. Ma la tradizione torna nel Capocollo con le verdure. La carne di maialino, marinata con erbe spontanee per trenta ore, viene poi cotta a bassa temperatura, scottata e servita con una ratatouille di vegetali croccanti di stagione. Altro must di questa terra è il cioccolato di Modica che trasmette una caratteristica nota di personalità alla Caponata barocca. Il tradizionale piatto a base di verdure agrodolci viene arricchito con scaglie di cioccolato di Modica al sale e totanetti scottati. Tradizione e incursioni interpretative, dunque, raccontano la terra e il mare modicani attraverso una cucina genuina in cui il prodotto è il protagonista assoluto nella narrazione di un territorio ricco di storia, biodiversità e forte identità culturale.





Terradamari, experience di benessere

Nel dialetto siciliano la parola Ciatu indica il respiro e allo stesso tempo l’anima di una cosa, e così è stata chiamata il cuore pulsante di questa struttura: la Ciatu Sicilian Spa, cuore wellness del Terradamari, il luogo dove l’ospite ritrova il suo respiro e dal quale esce con un sospiro di appagamento. Circa mille metri quadrati con ambienti che coniugano estetica e benessere di altissimo livello la Spa rappresenta un’offerta che rimane unica in tutta la zona. Sauna, bagno turco, idromassaggio, servizio massaggi e due salette private per un chiunque voglia provare un’esperienza in autonomia o con le persone più care, trattamenti Lpg e High Tech delineano un approccio al wellness declinato secondo una visione olistica e sostenibile, per consentire a ognuno di trovare il proprio relax. L’uso di ingredienti naturali e di tecnologie all’avanguardia garantiscono trattamenti estetici non invasivi volti al raggiungimento di uno stato di equilibrio, energia, salute e appagamento. Diversi i pacchetti di trattamenti proposti, creati su misura per le esigenze individuali. Accessibile a tutti, anche agli esterni, la SPA ha previsto degli open day per far conoscere la struttura in piena coerenza con il desiderio di essere un luogo che si apre al territorio e per questo sono state formulate delle tariffe dedicate per i residenti nella provincia di Ragusa. La piscina riscaldata e le sale massaggi si affiancano a un’efficiente area fitness attrezzata con apparecchiature Technogym dove, sotto la supervisione di personale altamente qualificato e personal trainer su richiesta, poter effettuare le proprie sessioni di allenamento. Oltre a una spiaggia privata la struttura offre la possibilità di bagni di sole in piscina immersi nel verde con una splendida vista mare. Qui, a bordo piscina, si trova anche il bar dove poter gustare un delizioso light lunch e, grazie a una ricca drink list di cocktail siciliani e internazionali, è possibile godersi un aperitivo al tramonto o un drink dopo cena.





Tra arte, cultura, tradizione e un incredibile paesaggio naturale il Terradamari Resort & Spa offre ai suoi ospiti un’ampia gamma di experience per immergersi nell’anima della Sicilia. Tra i gioielli dichiarati patrimonio dell’Unesco, da Modica, città del cioccolato, a Scicli, palcoscenico del più caro dei personaggi della penna di Camilleri, il Commissario Montalbano, sino a Noto, capoluogo del barocco siciliano, diversi sono i tour organizzati di cui gli ospiti della struttura possono usufruire oltre alle esperienze enogastronomiche con degustazioni di vini, prodotti locali e attività outdoor tra mare e natura incontaminata. Nutrimento per il corpo ma anche per l’anima il Terradamari Resort & Spa è il luogo di destinazione dal quale partire alla scoperta di quest’isola meravigliosa custode di una storia che diviene futuro.

Info Utili

Colazione servita nel ristorante principale

Light lunch e cocktail bar a bordo piscina

Orari:

Bar: 7:00 – 24:00

Ristorante: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00





Terradamari Resort&Spa

Lungomare Regilione, 97015 Marina di Modica RG

Telefono: 0932 242580

