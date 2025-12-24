Alla Città delle Illusioni di Palermo un’intera giornata dedicata al BrainArt: un’esperienza che fonde neuroscienze, arte e tecnologia.

Attraverso l’utilizzo di sensori EEG verrà “catturata” l’attività cerebrale, come emozioni e pensieri, che verranno poi ricreate in opere d’arte astratte. Un percorso visivo che gioca con la percezione, stimola emozioni e invita il pubblico a esplorare il legame tra creatività e mente, attraverso installazioni e contenuti capaci di coinvolgere i sensi e l’immaginazione.

Al termine, i partecipanti riceveranno una cartolina stampata con il risultato dell’interazione.





Unico appuntamento, con l’esperienza BrainArt, presso il Cortile S. Giovanni degli Eremiti, 2, domenica 28 dicembre. Il primo ingresso è previsto alle ore 10: il percorso comincerà con la visita guidata alla struttura. Ci saranno due guide con ingressi ogni 30 minuti fino alle 22 con orario continuato.

I costi sono i seguenti: Adulti 15€; Studenti dai 6 anni in su e over 70, 12€; 8€ disabili; 6€ bambini dai 3 ai 5 anni.

“Un appuntamento unico – fanno sapere dalla Città delle Illusioni – pensato per chi ama l’arte contemporanea e le esperienze fuori dall’ordinario. Ricordiamo che per i bambini dai 3 ai 5 anni non è assicurata l’esperienza Brainart”.

Per informazioni o per prenotare i biglietti, basta chiamare il numero 3792110873 o visitare il sito www.cittadelleillusioni.it.

