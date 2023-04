Verrà inaugurata mercoledì 12 aprile la nuova sede della Cisl ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, in via Francesco Crispi, 4. All’appuntamento fissato alle 17 interverranno il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti. Saranno presenti i segretari delle Federazioni, i presidenti e i responsabili degli enti e associazioni Cisl Palermo Trapani. Nei locali i cittadini potranno contare sui servizi di Caf e Patronato Inas oltre alla presenza delle federazioni, Anolf, Anteas, Adiconsum Sicet e Ufficio Vertenze. “Vivendo il territorio possiamo davvero rispondere alle esigenze di tante pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, famiglie che in questo particolare momento di difficoltà hanno un pressante bisogno di risposte e ancor più nei comuni della provincia – affermano Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Armando Zanotti segretario generale Fnp CislPalermo Trapani -. Rafforziamo dunque la nostra presenza per essere sempre di più punto di riferimento di tanti, sia con i nostri servizi sia grazie a un dialogo costante con le amministrazioni locali”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.