Secondo appuntamento della rassegna Nomad Arts&Cult, una serie di eventi culturali itineranti che ospitano diverse espressioni artistiche proponendo un percorso che unisce arte, architettura e musica. Per l’occasione la rassegna si sdoppierà in due eventi che si terranno venerdì 21 marzo, nella suggestiva location di Palazzo Bonocore, a partire dalle 18:00 fino alle 23:30, e presso I Candelai, dalle 23:00 alle 03:00.





Palazzo Bonocore sarà la sede dell’incontro culturale della serata, che vedrà l’inaugurazione della nuova rubrica Nomad Talk. Un’occasione di riflessione e dialogo su tematiche artistiche, a cui seguiranno le selezioni musicali. Il tema scelto per questa edizione 2025 trae ispirazione dalla celebre epigrafe del Teatro Massimo di Palermo: “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire”. Il titolo dell’incontro, “Arte, Architettura e Capitale”, prende spunto dal pamphlet scritto dal prof. Marcello Faletra, già docente di Fenomenologia dell’immagine e Estetica dei New Media all’Accademia di Belle Arti di Palermo, che insieme a Serge Latouche ha pubblicato il libro “Hyperpolis. Architettura e capitale”. L’incontro vedrà anche la partecipazione, in collegamento web, del prof. Maurizio Pallante, fondatore del Movimento Nazionale della Decrescita Felice, che presenterà il suo intervento intitolato “Sono io che non capisco. Riflessioni sull’arte contemporanea di un obiettore alla crescita”, in cui affronterà i paradossi di una cultura artistica che, pur dichiarandosi alternativa al sistema, ne è profondamente influenzata. La discussione sarà moderata da Fausto Melluso, presidente di Arci Palermo, e Fabrizio Fiorentino, prete della parrocchia Maria SS. dell’Addaura.





A seguire, dalle 21:30 alle 23:30, spazio alla musica con le selezioni di Bjondo e Mendel, dj olandese che mescola ritmi disco con l’intensità e le emozioni dell’house music.

Dopo l’incontro, la serata proseguirà presso I Candelai, con un ricco programma musicale. Già a partire dalle 23:00, il pubblico potrà assistere al live di Giovanni Tripi, seguito dal live set elettronico del performer turco Oceanvs Orientalis e dal dj set di Riccardo Schirò.

Per partecipare all’incontro di Palazzo Bonocore, la registrazione è gratuita e obbligatoria su Eventbrite. Per accedere agli eventi serali presso I Candelai, è previsto un biglietto d’ingresso di 19,44 € acquistabile su Dice.

Nomad Arts&Cult è una rassegna che continua a esplorare la connessione tra le diverse forme d’arte e le città, e questo secondo appuntamento promette di essere una serata ricca di stimoli culturali e sonori, all’insegna dell’innovazione e della riflessione.

Ingresso a I Candelai: biglietto 19,44 €

