Giovedì 5 dicembre la Stagione concertistica del Conservatorio di Palermo prosegue con il concerto “Nova Etnica Ensemble” in programma alle ore 17.30 presso la Sala Ferrara ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

NOVA ETNICA ensemble, una nuova idea concertistica del clarinettista, compositore e improvvisatore Italiano Giovanni Mattaliano docente di Clarinetto jazz e ricerca creativa al Conservatorio di Palermo, da tanti anni impegnato nella ricerca dell’evoluzione del suono mediterraneo, etnico, neoclassico, jazz e anche in ambito poetico e teatrale.

Un nuovo progetto al suo debutto che vede in scena un Trio di solisti formato dallo stesso Mattaliano al clarinetto e composizioni originali, Francesco Palmisano violino docente al Conservatorio di Palermo, Giorgio Gasbarro violoncello già primo violoncellista del Teatro Massimo di Palermo, con la partecipazione del percussionista/fisarmonicista Duilio Virzì e della pittrice/danzatrice Maria Paola Marsala che colorerà la scena improvvisando momenti pittorici.

Una performance artistica originale, dedicata alle finezze del suono etnico contemporaneo in un viaggio che abbraccia i sentimenti dell’Africa, del Sud America, dell’arte sonora Mediterranea e Medio orientale. In programma 9 composizioni originali dello stesso Mattaliano, con due prime assolute NISHA per violino solo con o senza percussioni e JIZYA per Trio (di Giovanni D’Aquila).

In programma anche i successi di Luz, SOTEIRA e Spirit, che potrete ascoltare nel canale YouTube di Giovanni Mattaliano.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.