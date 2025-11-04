Giovedì 6 novembre, alle ore 12, Lidia Adorno, deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, parteciperà a un incontro con il direttore dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio, per essere informata sull’attuale situazione che riguarda l’Oda.

All’incontro prenderà parte l’Avv. Francesco Sanfilippo, presidente del Dipartimento disabilità e politiche sociali di Controcorrente.





L’appuntamento si inserisce nel percorso di attenzione che la parlamentare catanese sta dedicando alla vicenda, con particolare riferimento alle difficoltà ancora irrisolte legate agli stipendi arretrati dei lavoratori.

“Rimane alta la mia attenzione, dopo l’incontro avvenuto negli scorsi mesi con il prefetto Signoriello, su una realtà che svolge un ruolo fondamentale nel settore socio-assistenziale – dichiara Lidia Adorno –. È necessario garantire tutele concrete ai lavoratori e continuità nei servizi a favore delle persone fragili”.

A seguire è convocata una conferenza stampa, per le 12:30, presso l’ex Palazzo Esa.

