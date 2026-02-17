“Ismaele la Vardera in una convention ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza della Regione. Dice di avere fretta perché avrebbe certezza sul voto anticipato. Non la penso come lui al riguardo”, cosi si esprime il Vice Segretario Nazionale del Psi, On. Nino Oddo.

Continua ancora Oddo – “Gli do atto però che in un anno ha fatto un grande lavoro, soprattutto mediatico; denunciando i tanti limiti di questo governo.

Questo gli ha fatto conquistare consensi, molti dei quali drenati a Cateno De Luca, con il quale peraltro aveva militato precedentemente, che lo stesso lavoro aveva fatto 5 anni fa, se va da solo alle elezioni regionali del 2027 può avere un buon risultato. Eleggere un manipolo di deputati e indirettamente aiutare il centrodestra a vincere nuovamente.





Noi socialisti rimaniamo dell’idea che solo l’unità delle opposizioni può consentire di mettere in campo una proposta politica realmente competitiva, nessuno si illuda che i fallimenti amministrativi del governo Schifani ne pregiudichino la permanenza al potere.

La potenza di fuoco delle liste, alimentate da anni di mancette, gestione del potere, assuefazione atavica di ampi strati della popolazione, capacità pragmatica delle forze moderate a compattarsi costituiscono un mix che negli ultimi 30 anni ha visto in Sicilia vincere la destra, ad eccezione del 2012 quando si suicidarono dividendosi su 2 candidati, Miccichè e Musumeci.

Solo con un programma convincente, uno schieramento che metta insieme tutte le energie disponibili e infine con un candidato Presidente che possibilmente porti un valore aggiunto il centrosinistra può essere competitivo”.

