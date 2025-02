Per l’impegno profuso a favore delle donne e contro le discriminazioni nel mondo del lavoro: è la motivazione del premio consegnato alle rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, donna, docente e professionista da sempre apprezzata per la tenacia e l’entusiasmo nel perseguire preziosi obiettivi in un’ottica di medicina e odontoiatria di genere, anche nel ruolo di presidente della Società Italiana di Medicina del lavoro.

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione del XXIX congresso nazionale del COI – AIOG (Cenacolo Odontostomatologico Italiano – Associazione Italiana di Odontoiatria Generale), che ha riunito nel palacongressi del Policlinico AOU “G. Martino” di Messina il gotha del settore per parlare dei rapporti tra medicina e odontoiatria, intelligenza artificiale, odontoiatria di precisione, odontoiatria di genere, innovazioni biologiche e tecnologiche.

“Nell’arco della mia vita ho dedicato molto tempo alle battaglie contro le discriminazioni in generale e in particolare contro la donna – ha ricordato la prof. Spatari – ma anche dal punto di vista dell’appropriatezza delle cure sappiamo ormai da anni quanti sia differente il corpo femminile da quello maschile e bisogna tenere conto di questa fondamentale diversità. Dunque sono particolarmente felice e grata di questo riconoscimento che mi spinge a fare sempre di più in futuro per migliorare aspetti fondamentali e condizioni lavorative per rendere la medicina e odontoiatria italiana all’avanguardia. L’intelligenza artificiale è un prezioso strumento ma va sempre usato con il filtro del professionista”.

Oltre 300 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, specialisti e studenti: dopo i saluti degli organizzatori, la presidente nazionale del COI – AIOG Maria Grazia Cannarozzo e il referente scientifico, il messinese Giuseppe Lo Giudice, la prima uscita pubblica del presidente nazionale CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Andrea Senna, eletto tre settimane fa: “Tra le priorità della mia governance vi è quella di riallacciare le fratture tra medicina e odontoiatria che si sono registrate in questi anni. Sarà una nuova era per i dentisti. Un provvedimento che chiediamo a breve è anche l’applicazione delle sanzioni economiche da parte dell’Agcom per chi viola le regole della pubblicità sanitaria ma porteremo avanti tante altre battaglie di cui abbiamo parlato in campagna elettorale”.

L’assise ha segnato un momento fondamentale nel percorso di aggiornamento e approfondimento scientifico che ogni società scientifica porta avanti con i propri associati e un’occasione di confronto e condivisione sui principali argomenti scientifici.

Nel programma 4 corsi precongressuali: Davide Farronato con “Implantologia tra presente e futuro”; Riccardo Nucera e Swapnil Gupta con “Scelta degli attachments nella terapia con allineatori trasparenti”, Alfio Pappalardo con “Applicazioni cliniche dei materiali compositi nel moderno piano di trattamento ricostruttivo”, Ernico Carmignani con “Innovazione dello strumentario e dei materiali per un’endodonzia predicibile e semplificata”.

