Dal 5 all’ 8 ottobre 2023 torna attesissima a Santo Stefano di Camastra la quattro giorni più divertente della costa tirrenica dedicata alla birra: Oktoberfest Stefanese.

La cittadina della Ceramica anche quest’anno si colora di giallo attirando visitatori da ogni angolo della Sicilia con l’Oktoberfest Stefanese, manifestazione che vede protagonista la famosa birra Bavarese abbinata ai prodotti gastronomici locali, proponendone un’originale reinterpretazione. Moltissime le proposte culinarie che saranno presentate per l’occasione da esperti ristoratori negli oltre 30 stands, in una cornice di colori, odori e sapori che cattureranno letteralmente i sensi dei partecipanti. Coprotagonista delle serate la musica con un ampio ventaglio di proposte artistiche ad alternarsi sui palchi, in un crescendo di suoni e luci; i ritmi Ska si fondono col Pop, il Folk Siciliano si abbraccia col Rock, le vibrazioni metalliche delle chitarre si alternano all’allegria squillante dei fiati, i suoni storpiati degli sketch sui piatti si fondono con i salti danzanti dei partecipanti. Un clima di festa e di sana allegria tra brindisi dorati, balli e cori stonati; un importante momento di condivisione sociale. Inoltre, saranno presenti gonfiabili, giostre e leccornie per i più piccoli. La manifestazione è organizzata da un’associazione di giovani stefanesi “Audentes” è patrocinata dal Comune di Santo Stefano di Camastra e vede la partecipazione di tante attività stefanesi ed espositori da tutta la Sicilia. Un’atmosfera unica e divertentissima che arriva ad attirare anche tanti siciliani che vivono nel nord Italia. Ogni pomeriggio e sera ad apertura e chiusura dei concerti intrattenimento musicale e dj rotation.

Programma

Giovedì 5 ottobre:

– Palco 1 (Piazza Liborio Gerbino) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con i “Deep Sound” ed a seguire Dj Set Filippo Catanzaro – Francesco Mingari – Giuseppe Gagliano;

– Palco 2 (Corso Umberto) – Ore 22 Dj Set Fram.

Venerdì 6 ottobre:

– Palco 1 (Piazza Liborio Gerbino) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con gli “Illusion Band” ed a seguire Dj Set Filippo Catanzaro – Francesco Mingari – Simone Mileti – Leone Araca;

– Palco 2 (Corso Umberto) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con i “Duo Band – Marco & Antonio” a seguire dj set Fram.

Sabato 7 ottobre:

– Palco 1 (Piazza Liborio Gerbino) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con i “Seltz limone & sale” ed a seguire “Ballando i 90” con i DJ Filippo Catanzaro – Adriano Pezzino – Nino Napoli – Michele Natoli – Giuseppe Consiglio;

– Palco 2 (Corso Umberto) – Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con “Lucio Regina – One Man Band” a seguire dj set Fram.

Domenica 8 ottobre:

– Palco 1 (Piazza Liborio Gerbino) Ore 14 Dj Set Santino Di Salvo – Ore 15.30 “Skaricamu Band” – Ore 17 Dj Set Ninni Lazzara – Ore 18 “Retroska”;

– Palco 1 (Piazza Liborio Gerbino) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con gli “Assi” a seguire dj set Filippo Catanzaro – Mirko Di Marco – Adriano Pezzino – Leone Araca;

– Palco 2 (Corso Umberto) Ore 22 Spettacolo di musica dal vivo con i “Senza Regole” a seguire dj set Fram.

Luogo: Piazza Liborio Gerbino, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, MESSINA, SICILIA

