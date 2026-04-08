Si parlerà di nucleare, idrogeno, termovalorizzazione e di soluzioni concrete per il futuro energetico dell’Italia e del Mezzogiorno, venerdì prossimo, 10 aprile, a partire dalle ore 10, nel corso del convegno “Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione”, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11 Palermo- 2° piano), che organizza insieme con il Punto impresa digitale.





Aprirà i lavori Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, seguiranno i saluti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Poi la sessione dal titolo “Oltre le rinnovabili: quale mix energetico per l’Italia del futuro?” con gli interventi di Francesca Mariotti, presidente Enea, su “Innovazione tecnologica come driver strategico di resilienza alla volatilità geopolitica nel settore energetico”, Dario Lo Bosco, amministratore e direttore generale di FS Engineering su “Innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica nei cantieri Pnrr” e Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, su “Transizione energetica e industria: un approccio non ideologico”.





Seguirà la sessione dal titolo “Dalla transizione energetica alla politica industriale dell’energia” con gli interventi di Salvo Cocina, dirigente generale della Protezione civile siciliana su “Termovalorizzatori e gestione moderna dei rifiuti: una scelta industriale e ambientale” e infine, Diego Bivona, presidente Confindustria Sicilia, interverrà su “Energia e industria: la Sicilia guida della nuova economia dei carburanti sostenibili”. A moderare i lavori, il giornalista Antonio Giordano.

Luogo: Palermo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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