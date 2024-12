«È pronta la progettazione esecutiva e cantierabile dei lavori di ristrutturazione all’interno del cimitero comunale di Paceco, riguardanti l’antica chiesetta e il padiglione “Ferro di Cavallo” che custodisce circa 500 sepolture; l’avvio degli interventi è previsto nei primi mesi del 2025».



Lo comunicano il sindaco Aldo Grammatico e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Castelli, evidenziando che i lavori sono realizzabili grazie a un finanziamento regionale di 196.000 euro, integrato con 43.000 euro di risorse del bilancio comunale, per un totale di 239.000 euro.

«La comunità di Paceco potrà finalmente riappropriarsi di due importanti spazi, simbolo di memoria storica e religiosa, attraverso il restauro del piccolo luogo di culto inutilizzabile da oltre dieci anni e il risanamento del padiglione denominato “Ferro di Cavallo”, che rappresentano un significativo passo avanti per il miglioramento e la valorizzazione del cimitero comunale» afferma il primo cittadino, e rinnova la gratitudine dell’Amministrazione comunale all’onorevole Dario Safina «per l’attenzione prestata al nostro territorio, perché – ricorda il Sindaco – è suo l’emendamento approvato nell’ultima manovra finanziaria regionale per l’assegnazione della somma al Comune di Paceco, che consentirà di preservare il patrimonio storico e di offrire servizi dignitosi alla collettività».

La progettazione esecutiva e cantierabile è stata consegnata nei giorni scorsi dall’architetto Giovanni Picciuca di Castellammare del Golfo, che si occuperà anche della direzione dei lavori.

«Entro la fine di quest’anno, l’ufficio tecnico comunale predisporrà gli atti per la gara d’appalto – anticipa l’assessore Castelli – ed entro i primi mesi del 2025 inizieranno i lavori che porteranno alla riapertura della chiesetta, dopo oltre un decennio di precarie condizioni strutturali soprattutto nella parte dell’abside (parte posteriore), in modo da restituire al cimitero comunale un luogo di culto e raccoglimento per i cittadini».

L’Amministrazione Grammatico esprime inoltre «un ringraziamento speciale all’ingegnere Giuseppe Asaro, responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune, e al geometra Gaspare Cernigliaro, responsabile unico del progetto, per il lavoro che stanno portando avanti con competenza e dedizione».





