La notizia dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per la realizzazione di quattro nuove aree attrezzate per cani in diverse zone della città rappresenta un segnale concreto che il percorso avviato in II Circoscrizione sta iniziando a tradursi in azioni operative. Tra le aree individuate figura anche Piazza Achille Grandi, spazio per il quale era stata avviata una proposta mirata di recupero della funzione pubblica attraverso la creazione di un’area di sgambatura cani.

Nei mesi scorsi, infatti, è stata approvato una mia mozione dal Consiglio della Seconda Circoscrizione, finalizzata all’avvio di uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione di un’area di sgambatura cani in Piazza Achille Grandi, individuata come primo intervento concreto di riqualificazione di un luogo simbolico e oggi sottoutilizzato.





Il fatto che oggi si parli concretamente di nuove aree di sgambatura e che Piazza Achille Grandi sia inserita in una programmazione cittadina più ampia dimostra che il lavoro svolto ha avuto un seguito. È un segnale incoraggiante per chi crede in una politica che parte dai territori.

Un ringraziamento va all’Assessore e a tutta l’Amministrazione comunale, che ha avviato un percorso strutturato per rafforzare la rete degli spazi dedicati al benessere animale e alla vivibilità urbana.





In questo contesto, un ruolo di raccordo e di impulso a livello cittadino è stato svolto dal Capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio Comunale, Dario Chinnici, che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione politica sul tema e a favorire l’inserimento della proposta all’interno di una visione più ampia di rigenerazione degli spazi pubblici e di servizi per la città.

La prospettiva di nuovi parchi attrezzati per cani conferma come la cura degli animali e la qualità degli spazi urbani possano procedere insieme, trasformando interventi mirati in occasioni di recupero e valorizzazione dei quartieri.

