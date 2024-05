È stata ratificata la nomina di Alessio Savona come nuovo Coordinatore provinciale per le politiche sindacali della UIL FPL. A ufficializzare la nomina è stato il segretario generale, Salvatore Sampino, il quale ha dato mandato a Savona di rappresentare l’organizzazione sindacale in qualunque sede. Alessio Savona, che porta con sé un’esperienza significativa come dirigente nazionale della Nuova Democrazia Cristiana, assume il suo incarico con effetto immediato, dimostrando un forte impegno verso il benessere e la rappresentanza dei lavoratori.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio, oltre a essere uno stimolo a proseguire con dedizione nel lavoro sin qui svolto – afferma Savona.”

Con tale nomina, la UIL FPL rafforza la propria struttura e ribadisce il suo impegno verso una rappresentanza sindacale efficace e proattiva.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.